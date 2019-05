Richardson po záchrane: Najväčšie víťazstvo britského hokeja

Košice 20. mája (TASR) - Koniec dobrý, všetko dobré. Zápas dvoch papierovo najslabších tímov košickej A-skupiny MS v hokeji priniesol mimoriadne pútavé predstavenie. Briti dokonali obrat proti Francúzom z 0:3 na 4:3 v predĺžení a po záchrane v elitnej kategórii mali nesmiernu radosť.Blafák Daviesa z tretej minúty predĺženia vojde do histórie britského hokeja. Pre outsidera košickej A-skupiny to bol najkrajší moment šampionátu, ideálna bodka za cennou hokejovou skúsenosťou.žiaril šťastím obranca Mark Richardson.Za stavu 0:3 v polovici stretnutia by si na Britov vsadil iba málokto, ale samotní hráči nezložili zbrane. Ešte do druhej prestávky sa dvomi gólmi vrátili do zápasu. Francúzi stratili sebaistotu, prekážkou im bol výborný britský brankár Ben Bowns a keď nováčik elitnej kategórie v 3. tretine vyrovnal na 3:3, bol psychicky na koni.uviedol Richardson, pre ktorého to bolo najväčšie víťazstvo v kariére.Z víťazstva Britov mala radosť aj početná skupina ich fanúšikov. Tí v Steel aréne pútali pozornosť nielen nápaditými kostýmami, ale aj neúnavným povzbudzovaním. Ich snaha priniesla výsledok v najvhodnejšom možnom čase.spýtal sa Richardson a hneď pokračoval:Briti sa v elitnej kategórii predstavili prvýkrát od roku 1994. Na vtedajších MS v Taliansku však prehrali všetkých päť zápasov a rýchlo sa vrátili o úroveň nižšie. Na MS na Slovensku však budú spomínať veľkolepo.povedal obranca Ben O'Connor. Hráči si bezprostredne po zápase uvedomili, že ide o historické víťazstvo pre britský hokej.dodal O'Connor.V najdôležitejšom stretnutí turnaja im na tribúnach Steel Arény fandili aj slovenskí diváci a po zápase odštartovali pred štadiónom spolu oslavy. Obrovské emócie bolo cítiť bezprostredne po zápase na ľade i v mixzóne, kde niektorí britskí hráči od šťastia ronili slzy. Iba dlhoročný tréner Peter Russell držal svoje emócie na uzde, no z jeho hlasu bolo cítiť obrovské zadosťučinenie.Nečudo, bývalý brankár pôsobí pri reprezentácii už 17 rokov. Začínal ako asistent trénera výberu do 18 rokov, neskôr pokračoval ako hlavný tréner 20-tky a posledných päť rokov vedie seniorský výber. Za dva roky ho vytiahol z B-skupiny I-divízie do elitnej kategórie MS a teraz sa v nej dokázal udržať.pripomenul situáciu spred roka. Briti si vtedy v Budapešti zabezpečili postup medzi elitu až v záverečnom zápase, keď zdolali po nájazdoch domáci výber 3:2. Desať minút pred koncom pritom prehrávali 1:2.Briti tak po obrovskom úspechu odštartovali veľké oslavy.zavtipkoval Russel. Kapitán Jonathan Phillips priblížil ich priebeh už podstatne vernejšie.