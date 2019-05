Říha sa cíti v Bratislave ako doma, Voráček má na ňu živé spomienky

Česi odštartujú svoje účinkovanie na MS piatkovým šlágrom proti Švédsku (20.15).

Bratislava 8. mája (TASR) - Českí hokejoví reprezentanti sa už usadili v Bratislave, ktorá bude najbližšie dni ich prechodným domovom. Po utorkovom príchode vlakom na hlavnú stanicu si stihli v dejisku MS hneď aj zatrénovať, na prvom zoznamovacom tréningu si minútou ticha uctili pamiatku zosnulého brankára Adama Svobodu.



Keď českí hráči dorazili na Zimný štadión Ondreja Nepelu, hneď sa niektorým z nich vynorili spomienky na MS 2011. Česi vtedy vybojovali v Bratislave bronzové medaily. Zo súčasného kádra boli v mužstve súčasný kapitán Jakub Voráček, ďalší útočník Michael Frolík a ako tretí brankár Jakub Kovář. "Samozrejme, spomienky sú stále živé," nemusel dlho loviť v pamäti Voráček. "Neskôr som v Bratislave hral s Levom Praha, človek si to vybaví v hlave. Dúfajme, že to bude tento rok rovnako úspešné ako pred ôsmimi rokmi. Vtedy Slováci odviedli skvelú prácu a my sme mali domáce publikum," povedal krídelník Philadelphie Flyers v rozhovore pre portál hokej.cz.



Českí reprezentanti sa ubytovali v hoteli DoubleTree by Hilton, ktorý sa nachádza hneď vedľa arény a je s ňou priamo spojený. "Pre nás je to ideálne. Dáme zraz v kabíne, chalani si sami prídu i odídu, kedy budú potrebovať. Regeneráciu navyše môžeme urobiť v hoteli. Toto je najlepší variant, aký mohol byť," pochvaľoval si zázemie tréner ČR Miloš Říha. Česi nedostali najväčšiu ani najkomfortnejšiu šatňu na štadióne, keďže právo skoršej voľby mali Švédi a Rusi. "Zvolili sme tú, ktorá bola dosiahnuteľnejšia. Švédi si ako vlaňajší majstri sveta vyberali prví, Rusi si zariadili šatňu domáceho Slovana. Snažil som sa ju, samozrejme, získať pre nás a viem, na čom to stroskotalo, ale nechcem o tom hovoriť. My sa na to nepozeráme. Chceli sme, aby sme boli čo najbližšie k ľadu i východu z haly," poznamenal tréner, ktorý v minulosti trénoval bratislavský Slovan v slovenskej extralige i v nadnárodnej KHL. Po príchode na štadión si aj on v hlave premietol niektoré skoršie dojmy a okamihy. "Prostredie na mňa dýchlo. Bratislava, známi, ľadári... Hotel, kde som býval. Cítim sa tu ako doma," priznal Říha.



Šatňu českého tímu zdobí plagát s Jaromírom Jágrom a najrozličnejšie "bojové" heslá ako "Jedna krajina, jedno srdce". "Miesta sú rozdelené dobre. Máme podobnú šatňu ako pred ôsmimi rokmi. Ide však najmä o to, aby sa vytvorila dobrá atmosféra, potom je jedno, akú kabínu máte," zdôraznil Voráček, ktorý sa bude starať o výber hudby ako tímový DJ. "Hudbu mám rád a dávam si na tom veľmi záležať," prezradil.



Česi odštartujú svoje účinkovanie na MS piatkovým šlágrom proti Švédsku (20.15). Trénerský štáb už pomaly začína dumať, ktorých hráčov a koľkých zapíše na šampionátovú súpisku. Říha zobral do Bratislavy 25 hokejistov, nemusí však narazať zapísať všetkých a môže si nechať voľné miesta pre prípadné ďalšie posily z NHL. V hre je napríklad príchod útočníka Tomáša Hertla zo San Jose, ktorého čakal v noci na štvrtok rozhodujúci siedmy zápas v sérii 2. kola play off proti Coloradu. "Nechám si to až na poslednú chvíľu, rovnako tak aj u brankárov. Nechcem špekulovať, nech sa všetci hráči pripravujú rovnako," dodal Říha.