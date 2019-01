Rodina Salu nevzdáva pátranie, Angličania sú skeptickí

Záchranári ukončili pátranie po nezvestnom futbalistovi a pilotovi Davidovi Ibbotsonovi vo štvrtok podvečer.

Londýn 28. januára (TASR) - Súkromné pátranie po zmiznutom lietadle s argentínskym futbalistom Emilianom Salom stálo už vyše 220-tisíc libier. Finančné prostriedky sa po prerušení oficiálneho pátrania vyzbierali prostredníctvom webu GoFundMe. Peniaze darovali aj hráč Manchestru City Ilkay Gündogan, Demarai Grey z Leicestru, Adrien Rabiot z Paríža Saint-Germain, Corentin Tolisso z Bayernu Mníchov, či nová posila FC Chelsea Gonzalo Higuain.



Záchranári ukončili pátranie po nezvestnom futbalistovi a pilotovi Davidovi Ibbotsonovi vo štvrtok podvečer. Podľa polície z ostrova Guernsey je nádej na prežitie oboch mužov veľmi malá. Salova sestra Romina následne vyzvala záchranárov, aby pokračovali v pátraní, k jej výzve sa pripojil aj argentínsky prezident Mauricio Macri a kapitán národného tímu Lionel Messi.



Rodine sa napokon podarilo vďaka webu zohnať financie na dve lode, ktoré prehľadávali približné miesto pádu lietadla. Celkovo sa do výzvy zapojilo 2448 ľudí, medzi nimi aj známi futbalisti. Anglické úrady sú však skeptické: "Je to ako hľadať ihlu v kope sena, ale v tomto prípade ani neviete, kde to seno je," citoval portál bbc.com slová Petra Gilla, bývalého šéfa prístavu v Guernsey.



Potápač Richard Keen, ktorý často hľadá vraky lodí však uviedol, že je pomerne dobrá šanca nájsť lietadlo. "Veľa lietadiel, ktoré spadli v okolí Guernsey, objavili rybári veľmi rýchlo. Existuje veľká pravdepodobnosť, že sa v nasledujúcich troch mesiacoch nájde."