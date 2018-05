ROLAND GARROS: Williamsová a Muguruzová postupujú do 3. kola dvojhry

ženy - dvojhra - 2. kolo:



Angelique Kerberová (12-Nem.) - Ana Bogdanová (Rum.) 6:2, 6:3,

Kiki Bertensová (18-Hol.) - Aléksandra Sasnovičová (Biel.) 6:4, 6:2,

Simona Halepová (1-Rum.) - Taylor Townsendová (USA) 6:3, 6:1,

Lesia Curenková (Ukr.) - Coco Vandewegheová (15-USA) 3:6, 6:4, 6:0,

Maria Šarapovová (28-Rus.) - Donna Vekičová (Chor.) 7:5, 6:4,

Karolína Plíšková (8-ČR) - Lucie Šafářová (ČR) 3:6, 6:4, 6:1,

Andrea Petkovičová (Nem.) - Bethanie Matteková-Sandsová (USA) 6:0, 7:6 (5),

Daria Gavrilovová (24-Austr.) - Bernarda Perová (USA) 5:7, 7:5, 6:3,

Elise Mertensová (16-Bel…) - Heather Watsonová (V. Brit.) 6:3, 6:4,

Garbine Muguruzová Blancová (3-Šp.) - Fiona Ferrová (Fr.) 6:4, 6:3.

Samantha Stosurová (Austr.) -. Anastasia Pavľučenkovová (30-Rus.) 6:2, 7:6 (1),

Irina Beguová (Rum.) - Šuaj Čang (27-Čína) 6:3, 6:4,

Caroline Garciová (7-Fr.) - Šuaj Pcheng (Čína) 6:4, 3:6, 6:3,

Serena Williamsová (USA) - Ashleigh Bartyová (17-Austr.) 3:6, 6:3, 6:4

Julia Görgesová (11-Nem.) - Alison van Uytvancková (Belg.) 7:5, 7:6 (5)

Paríž 31. júna (TASR) - Španielska tenistka Garbine Muguruzová Blancová sa prebojovala do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži. Šampiónka z roku 2016 v druhom kole ako nasadená trojka zdolala domácu Francúzsku Fionu Ferrovú 6:4, 6:3. Ďalej idú aj najvyššie nasadená Rumunka Simona Halepová, turnajová osmička Češka Karolína Plíšková a bývalá svetová jednotka Ruska Maria Šarapovová. Plíšková so Šarapovovou sa v sobotu stretnú v dueli o postup do osemfinále.V druhom kole uspela aj Serena Williamsová. Dvadsaťtrinásobná singlová šampiónka z podujatí veľkej štvorky zvíťazila nad sedemnástou nasadenou Ashleigh Bartyovou z Austrálie 3:6, 6:3 a 6:4.