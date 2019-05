Cibulková nestačila na Sobolenkovú a skončila už v 1. kole

ženy - dvojhra - 1. kolo:

Arina Sobolenková (11-Bielorus.) - Dominika CIBULKOVÁ (SR) 7:5, 6:1

Paríž 28. mája (TASR) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková sa neprebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V úvodnom zápase na parížskej antuke podľahla turnajovej jedenástke Arine Sobolenkovej z Bieloruska v dvoch setoch 5:7 a 1:6. Aj vlani sa s podujatím rozlúčila už v 1. kole.V prvom sete sa favoritka dostala do vedenia 5:3, no Cibulková dokázala získať späť stratené podanie a vyrovnala na 5:5. V dvanástom geme však opäť prišla o servis a Sobolenková sa dostala do vedenia. V druhom dejstve už bieloruská tenistka dominovala. V druhej a piatej hre zobrala Slovenke podanie a set doviedla poľahky do víťazného konca 6:1, keď premenila tretí mečbal.Bieloruská tenistka si tak vylepšila bilanciu vo vzájomných zápasoch s Cibulkovou na 2:0. V druhom kole sa stretne s americkou súperkou Amandou Anisimovovou, ktorá vyradila domácu Harmony Tanovú v dvoch setoch 6:3 a 6:1.