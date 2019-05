ROLAND GARROS: Nišikori postúpil po päťsetovej dráme do osemfinále

muži - dvojhra - 3. kolo:

Juan Ignacio Londero (Arg.) - Corentin Moutet (Fr.) 2:6, 6:3, 6:4, 5:7, 6:4

Rafael Nadal (2-Šp.) - David Goffin (27-Belg.) 6:1, 6:3, 4:6, 6:3

Kei Nišikori (7-Jap.) - Láslo Djere (31-Srb.) 6:4, 6:7 (6), 6:3, 4:6, 8:6,

Roger Federer (3-Švajč.) - Casper Ruud (Nór.) 6:3, 6:1, 7:6 (8),

Benoit Paire (Fr.) - Pablo Carreno Busta (Šp.) 6:2, 4:6, 7:6 (1) - skreč

Paríž 31. mája (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer sa prebojoval do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V 3. kole zdolal na parížskej antuke mladého Nóra Caspera Ruuda 6:3, 6:1, 7:6 (8).V treťom dejstve sa severan zlepšil, pridal na agresivite a v tajbrejku mal k dispozícii setbal. Federer však napokon získal skrátenú hru vo svoj prospech, za stavu 9:8 premenil v poradí štvrtý mečbal.Ďalej ide aj druhý nasadený obhajca titulu Španiel Rafael Nadal. Jedenásťnásobný parížsky šampión si poradil s dvadsaťsedmičkou "pavúka" Belgičanom Davidom Goffinom 6:1, 6:3, 4:6, 6:3. Stratil síce prvý set na tohtoročnom turnaji, no napokon potvrdil úlohu favorita.. V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi Nadal proti Argentínčanovi Juanovi Ignaciovi Londerovi.