ROLAND GARROS: Schwartzman sa vo štvrťfinále dvojhry postaví Nadalovi

muži - dvojhra - osemfinále:



Rafael Nadal (1-Šp.) - Maximilian Marterer (Nem.) 6:3, 6:2, 7:6 (4)

Diego Schwartzman (11-Arg.) - Kevin Anderson (6-JAR) 1:6, 2:6, 7:5, 7:6 (0), 6:2.

Paríž 4. júna (TASR) - Argentínsky tenista Diego Sebastian Schwartzman sa prvýkrát v kariére prebojoval do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži. V osemfinále prehrával s Juhoafričanom Kevinom Andersonom 0:2, no podarilo sa mu otočiť nepriaznivý vývoj a napokon zvíťaziť 1:6, 2:6, 7:5, 7:6 (0), 6:2.uviedol v pozápasovom interview s bývalou francúzskou tenistkou Marion Bartoliovou. V dueli o postup do semifinále nastúpi proti najvyššie nasadenému Španielovi Rafaelovi Nadalovi, ktorý zdolal Nemca Maximiliana Marterera 6:3, 6:2, 7:6 (4).Obhajca titulu prehrával v úvode zápasu 0:2, no v ďalších minútach mal navrch a potvrdil úlohu favorita.povedal Nadal.