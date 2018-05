Roland Garros: Putincevová s Dijasovou postúpili do 2. kola dvojhry

ženy - dvojhra - 1. kolo:

Magdalena Frechová (Poľ.) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.) 6:3, 3:6, 6:3,

Kateryna Kozlovová (Ukr.) - Jelena Ostapenková (5-Lot.) 7:5, 6:3,

Julia Putincevováa (Kaz.) - Johanna Kontová (22-V. Brit.) 6:4, 6:3,

Sarina Dijasová (Kaz.) - Magda Linetteová (Poľ.) 6:3, 6:1,

Čchiang Wang (Čína) - Venus Williamsová (9-USA) 6:4, 7:5,

Sloane Stephensová (10-USA) - Arantxa Rusová (Hol.) 6:2, 6:0,

Alize Cornetová (Fr.) - Sara Erraniová (Tal.) 2:6, 6:2, 6:3,

Jennifer Bradyová (USA) - Amandine Hesseová (Fr.) 6:1, 6:1,

Barbora Strýcová (26-ČR) - Kurumi Narová (Jap.) 1:6, 6:3, 6:4,

'Anett Kontaveitová (25-Est.) - Madison Brengleová (USA) 6:1, 4:6, 6:2,

Petra Martičová (Chor.) - Wang Jafan (Čína) 6:2, 6:3,

Jelina Svitolinová (4-Ukr.) - Alja Tomljanovičová (Austr.) 7:5, 6:3,

Jekaterina Makarovová (Rus.) - Saj-saj Čeng (Čína) 6:1, 6:4

Paríž 27. mája (TASR) - Lotyšská tenistka Jelena Ostapenková neobháji vlaňajší titul na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži. Ako nasadená pätka prehrala hneď v 1. kole s Ukrajinkou Katerynou Kozlovovou 5:7, 3:6.Počas celého zápasu Lotyška nebola vo svojej koži, spravila 13 dvojchýb a výrazne pomohla súperke k postupu. Ostapenková je druhou hráčkou v histórii Roland Garros, ktorá ako obhajkyňa titulu stroskotala hneď na úvodnej prekážke. V roku 2005 neprešla cez prvé kolo Ruska Anastasia Myskinová. V Open ére sa na podujatiach veľkej štvorky stalo iba šesťkrát, že úradujúca šampiónka nepostúpila do 2. kola.Kozlovovej patrilo pred začiatkom antukového vrcholu sezóny v rebríčku WTA 56. miesto. V Paríži však potvrdila, že to na Ostapenkovú vie a zdolala ju aj v treťom vzájomnom dueli.nadchýnala sa Ukrajinka v prvom pozápasovom interview.Ostapenková bola po prehre sklamaná.povedala Lotyška pre akreditované médiá.O prvé veľké prekvapenie sa postarala Číňanka Čchiang-wang, ktorá po výbornom výkone vyradila deviatu nasadenú Američanku Venus Williamsovú 6:4, 7:5. Ruská tenistka Jekaterina Makarovová sa ako prvá hráčka prebojovala do 2. kola dvojhry na Roland Garros v Paríži. V úvodnom kole si poradila s Číňankou Saj-saj Čeng hladko 6:1, 6:4.Ďalej ide aj štvrtá nasadená Ukrajinka Jelina Svitolinová, ktorá zdolala Austrálčanku chorvátskeho pôvodu Alju Tomljanovičovú 7:5, 6:3. V úvodnom dejstve otočila vlaňajšia štvrťfinalistka z 1:5 a odvrátila setbal.povedala Svitolinová pre Eurosport v pozápasovom interview s bývalou rakúskou tenistkou Barbarou Schettovou. V 2. kole sa Svitolinová stretne so Slovenkou Viktóriou Kužmovou.