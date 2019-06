ROLAND GARROS: Vo finále ženskej dvojhry Vondroušová proti Bartyovej

Ženy - dvojhra - semifinále:



Markéta Vondroušová (ČR) - Johanna Kontová (26-V. Brit.) 7:5, 7:6 (2)

Ashleigh Bartyová (8-Austr.) - Amanda Anisimovová (USA) 6:7 (4), 6:3, 6:3

Paríž 7. júna (TASR) - Česká tenistka Markéta Vondroušová a Austrálčanka Ashleigh Bartyová sa v sobotu stretnú vo finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Vondroušová zdolala v semifinále na parížskej antuke Britku Johannu Kontovú 7:5, 7:6 (2). Bartyová si ako nasadená osmička poradila so 17-ročnou Američankou Amandou Anisimovovou 6:7 (4), 6:3, 6:3. Pre obe hráčky to bude prvé grandslamové finále v kariére.Vondroušová prehrávala v prvom sete s Kontovou 2:5, v desiatom geme čelila dvom setbalom, no podarilo sa jej otočiť nepriaznivý vývoj. V druhom dejstve otočila z 3:5 a v tajbrejku potvrdila tohtoročnú stopercentnú bilanciu.povedala Češka v prvom rozhovore.Anisimovová bola v úvode zápasu s Bartyovou príliš nervózna, kopila nevynútené chyby, čo bola voda na mlyn Austrálčanky. Barytová si vybudovala náskok 5:0 a v šiestom geme mala pri poddaní súperky dva setbaly. Anisimovová však v ďalších minútach výrazne zlepšila pohyb, získala úderovú istotu a predviedla málovídaný obrat. Otočila na 6:5 a set napokon vyhrala v tajbrejku, v ktorom od stavu 2:4 získala päť bodov za sebou.V druhom sete Anisimovová rýchlo odskočila Bartyovej na 3:0. Austrálčanka sa síce zmobilizovala, vďaka nátlakovému celodvrocovému tenisu i chybám súperky získala šesť gemov v sérii a vynútila si rozhodujúce dejstvo, v ktorom mala navrch. Po brejku v šiestom geme sa ujala vedenia 4:2 a zápas už dotiahla do úspešného konca. Vďaka postupu do finále bude v pondelok prvýkrát v elitnej svetovej päťke svetového rebríčka WTA.