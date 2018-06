ROLAND GARROS: Keysová prvou semifinalistkou ženskej dvojhry

Ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Madison Keysová (13-USA) - Julia Putincevová (Kaz.) 7:6 (5), 6:4, Sloane Stephensová (10-USA) - Darja Kasatkinová (14-Rus.) 6:3, 6:1

Paríž 5. júna (TASR) - Americká tenistka Madison Keysová sa stala prvou semifinalistkou ženskej dvojhry na grandslanmovom turnaji Roland Garros v Paríži. Vlaňajšia finalistka US Open si vo štvrťfinále ako nasadená trinástka poradila s Kazaškou Juliou Putincevovou 7:6 (5), 6:4.Zverenka Lindsay Davenportovej postúpila premiérovo medzi elitné kvarteto na antukovom vrchole sezóny. Jej semifinálovou súperkou bude krajanka a vlaňajšia víťazka US Open Sloane Stephensová. Tá si v druhom štvrťfinále jednoznačne poradila s Ruskou Darjou Kasatkinovou 6:3, 6:1.Keysová mala v prvom sete zápasu s Putincevovou problémy s rotovanými údermi súperky, robila príliš veľa nevynútených chýb a prehrávala už 3:5. Následne však vďaka zlepšenému výkonu získala tri hry za sebou a vynútila si tajbrejk, v ktorom slávila úspech. O osude druhého dejstva rozhodol Keysovej brejk na 4:3.Keysová mala z postupu do semifinále veľkú radosť.povedala v prvom pozápasovom interview s bývalým francúzskym tenistom Fabricom Santorom.Stephensová postupom medzi elitné kvarteto ešte zvýraznila svoje najlepšie kariérne vystúpenie na parížskej antuke. Nasadená desiatka brejkla v prvom sete Kasatkinovú vo štvrtej hre a vybudovala si náskok 4:1. V siedmej hre síce o výhodu prišla, vzápätí však Ruske opäť vzala podanie a za stavu 5:3 premenila hneď prvý setbal. Druhé dejstvo malo ešte jasnejší priebeh v prospech Američanky. Od stavu 0:1 vyhrala šesť hier v sérii a suverénne postúpila ďalej. V semifinále ju čaká Keysová, ktorú vlani vo finále US Open hladko zdolala.uviedla Stephensová.