Ronaldo nenastúpil v exhibícii, Juventus obvinený z porušenia zmluvy

Soul 27. júla (TASR) - Úradujúci taliansky futbalový majster Juventus Turín porušil zmluvu, keď v piatkovom exhibičnom zápase proti Výberu hviezd juhokórejskej ligy nepostavil Cristiana Ronalda. Tvrdí to organizátor stretnutia.



Približne 63.000 divákov na štadióne v Soule odchádzalo domov sklamaných, keďže neuvidelo v akcii hviezdneho portugalského krídelníka. Juventus hral s K League All-Stars nerozhodne 3:3 a Ronaldo sa neobjavil na trávniku ani na minútu. TheFasta, agentúra organizujúca zápas, vydala v sobotu oficiálne stanovisko, v ktorom uviedla, že nevedela o rozhodnutí šampióna Serie A nenasadiť Ronalda. Podľa agentúry zmluva týkajúca sa organizácie zápasu zahrňovala vetu "Juventus súhlasí, že Cristiano Ronaldo je povinný odohrať značnú zápasovú porciu". Pod značnou zápasovou porciou bolo myslené "odohrať minimálne 45 minút". Podľa TheFasta jedinou výnimkou týkajúcej sa minutáže Ronalda by bolo jeho zranenie v predzápasovej rozcvičke alebo počas stretnutia. Vedenie K League o tejto klauzule vedelo a je rozhodnuté podať protest proti konaniu zo strany Juventusu.



"Keď sme zistili, že Ronaldovo meno chýba v kádri na druhý polčas, žiadali sme od Juventusu, aby Ronaldo hral, ako bolo sľúbené v kontrakte. Klub nám odpovedal, že o klauzule vie tréner i hráč, no Ronaldo nemôže hrať vzhľadom na jeho fyzickú kondíciu. Juventus už neskôr neodpovedal na naše výzvy," uviedla agentúra.



Vedenie K League sa fanúšikom ospravedlnilo za to, že nevideli na trávniku portugalského kanoniera, a bude žiadať od TheFasta odškodné. Na pozápasovej tlačovej konferencii tréner "starej dámy" Maurizio Sarri povedal, že Ronaldo nehral pre svalové problémy. K League ale tvrdí, že Juventus a ani agentúra dopredu nijakým spôsobom neznačovali, že Ronaldo by nemal hrať.