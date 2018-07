Ronaldo priletel do Turína, v pondelok ho Juventus oficiálne predstaví

Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty prestúpil v utorok zo španielskeho Realu Madrid do tímu talianskeho majstra Juventusu Turín.

Turín 15. júla (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo priletel v nedeľu do Turína. Podľa informácii Gazzetta dello Sport prišla nová posila Juventusu v tajnosti, aby sa vyhla davu fanúšikov.



"Pozrite sa, kto práve prišiel do Turína," napísali "Bianconeri" na sociálnej sieti k Ronaldovej fotke z letiska. Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty prestúpil v utorok zo španielskeho Realu Madrid do tímu talianskeho majstra Juventusu Turín.



Tridsaťtriročný hráč by mal v pondelok podstúpiť lekársku prehliadku a o 18.30 h je naplánované jeho oficiálne predstavenie fanúšikom a médiám. Informovala agentúra DPA.