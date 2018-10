Ronaldove dva góly zachránili Juventus: Boli sme trochu unavení

Tréner Juventusu Massimiliano Allegri vyzdvihol päťnásobného držiteľa Zlatej lopty.

Turín 28. októbra (TASR) - Cristiano Ronaldo rozhodol dvomi gólmi o víťazstve Juventusu Turín na pôde Empoli 2:1 v sobotňajšom zápase Serie A, keď zmazal jednogólové manko z prvého polčasu. "Stará dáma" tak v prebiehajúcej sezóne stále nepocítila trpkosť prehry. Za domácich nenastúpil slovenský reprezentant Samuel Mráz, celé stretnutie presedel na lavičke náhradníkov.



Empoli sa prekvapujúco ujalo vedenia po necelej polhodine hry, keď sa presadil Francesco Caputo. Tridsaťtriročný Portugalčan Ronaldo najskôr v 54. minúte vyrovnal z penalty po faule na Paula Dybalu a v 70. minúte dal krásnou strelou z 25 metrov víťazný gól hostí. "Nepamätám si to presne, lebo to bolo veľmi rýchle. Myslím si však, že to bol krásny gól. Vedeli sme, že to bude náročný zápas, pretože sme boli po dueli Ligy majstrov trochu unavení. V druhom polčase sme našli odpoveď a ukázali sme, že máme výborné mužstvo," citovala agentúra AP Ronalda, ktorý dal v lige už sedem gólov a je druhý najlepší strelec súťaže.



Tréner Juventusu Massimiliano Allegri vyzdvihol päťnásobného držiteľa Zlatej lopty. "Jeho pohyb by mali ukazovať deťom vo futbalových akadémiách namiesto nudnej teórie a taktiky. Veľa z nich sa teraz bude pokúšať napodobniť Ronalda. Týmto sa naučia oveľa viac ako z abstraktných pojmov," uviedol 51-ročný taliansky kouč.



Juventus má na čele tabuľky 7-bodový náskok pred SSC Neapol. "Partenopei" s kapitánom Marekom Hamšíkom majú však pred sebou ešte nedeľňajší zápas s AS Rím.