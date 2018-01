Ross Barkley prestúpil z FC Everton do Chelsea Londýn

Chelsea sa zaujímala o Barkleyho už v lete, no vtedy sa prestup nezrealizoval.

Londýn 5. januára (TASR) - Anglický futbalista Ross Barkley sa stal novou posilou majstrovskej Chelsea Londýn. Doterajší stredopoliar Evertonu podpísal so svojim novým zamestnávateľom kontrakt na päť a pol roka.



Dvadsaťdvanásobný anglický reprezentant v tejto sezóne za "karamelky" nenastúpil, keďže stále laboruje so svalovým zranením.



"Teším sa na nový štart v klube ako je Chelsea. Je to pre mňa neuveriteľné," povedal po prestupe Barkley. Podľa trénera Antonia Conteho je mladý stredopoliar perspektívny hráč. "Je to dobrá šanca pre klub získať tohto futbalistu. Je veľmi mladý a môže sa zlepšovať. Je psychicky silný a má dobrú techniku. Ross nehral 7 mesiacov, a preto musíme byť trpezliví."



"The Blues" zaplatili za 24-ročného Angličana 15 miliónov libier. Chelsea sa zaujímala o Barkleyho už v lete, no vtedy sa prestup nezrealizoval.