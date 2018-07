Rossoneri uspeli s odvolaním voči vylúčeniu z EL, CAS zrušil trest

Hoci arbitrážny súd v piatok potvrdil verdikt Európskej futbalovej únie o porušení pravidla o vyrovnanosti výdajov a príjmov, samotný trest anuloval a vrátil prípad späť únii.

Rím 20. júna (TASR) - Taliansky futbalový klub AC Miláno uspel na Športovom arbitrážnom súde (CAS) s odvolaním voči vylúčeniu z Európskej ligy UEFA 2018/2019 za porušenie pravidiel finančnej fair play.



Hoci CAS v piatok potvrdil verdikt Európskej futbalovej únie (UEFA) o porušení pravidla o vyrovnanosti výdajov a príjmov, samotný trest anuloval a vrátil prípad späť únii, aby "vydala primerané disciplinárne opatrenie", uviedla agentúra DPA. Podľa arbitrážneho súdu UEFA nesprávne posúdila niektoré relevantné body.



UEFA pôvodne vylúčila taliansky klub zo súťaže za porušenie pravidiel finančnej fair play. "Rossoneri" sa do skupinovej fázy Európskej ligy UEFA 2018/2019 kvalifikovali ako šiesty tím tabuľky Serie A. V prípade suspendácie by AC v skupine nahradila Atalanta Bergamo, ktorá skončila v najvyššej talianskej súťaži siedma, ôsma Fiorentina by dostala šancu hrať 2. predkolo EL.



UEFA siahla k trestu po vyšetrovaní hospodárenia čínskych majiteľov, ktorí AC vlani v apríli odkúpili od dlhoročného vlastníka Silvia Berlusconiho. Klub si potom vzal vysokú pôžičku a na nákup posíl minul približne 200 miliónov eur, čím podľa únie porušil pravidlo o vyrovnanosti výdajov a príjmov. UEFA vyjadrila obavu, či klub dokáže v tomto roku splatiť pôžičky v celkovej výške 380 miliónov eur.



Pravidlá finančnej fair play zaviedli v roku 2011 aj preto, aby sa kluby nezadlžovali a nemíňali viac peňazí, než zarobili.