Rozbehnutá Detva vyhrala aj v Žiline

MsHK DOXXbet Žilina - HC 07 ORIN Detva 4:5 pp (2:1, 1:1, 1:2 - 0:1)



Góly: 10. Húževka (Kozák, M. Tvrdoň), 17. Kozák (Pospíšil, Húževka), 25. J. Jurík (Holovič, Juraško), 43. J. Jurík (Konečný, Holovič) – 12. Belluš, 25. Ščurko (Videlka), 48. Surovka (Belluš), 57. Ščurko (M. Surový, J. Milý), 64. J. Milý (Videlka). Rozhodovali: D. Konc st., Müllner - Gegáň, Kollár, vylúčení: 2:5 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia 0:0, 1205 divákov.



Žilina: Tomek - Hatala, Kozák, Mich. Roman, Juraško, Mazanec, P. Mikuš, Turian, Mendrej - Pospíšil, Húževka, M. Tvrdoň - Konečný, Holovič, J. Jurík - Stupka, Ondruš, Rogoň - Dolinajec, D. Valášek, Váňa



Detva: Hackett - Kuklev, Mart. Chovan, Šimon, F. Fekiač, Gachulinec, Macejko, D. Jendroľ, Vyskoč - Sitnikov, Surovka, Belluš - Žilka, M. Surový, J. Milý - Ščurko, Murček, Videlka - Roth, Piačka, Andrisík

Žilina 7. februára (TASR) - Domáci nastúpili na zápas proti poslednej, ale zato rozbehnutej Detve, oslabení o viacerých zranených hráčov. Na sebe mali na počesť 25. výročia založenia žilinského 5. pluku špeciálneho určenia a rovnakého výročia vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky špeciálne vojenské dresy. "Vlci" vstúpili do zápasu aktívnejšie a po niekoľkých šanciach si vybojovali v 9. minúte aj prvú presilovku, ktorú o minútu otočkou v predbránkovom priestore využil Húževka. Hosťom sa však onedlho podarilo po nenápadnej akcii a strele Belluša z pravej strany vyrovnať. Domáci však boli stále aktívnejší a v 17. minúte išli opäť do vedenia. Hostia nevyviezli puk z vlastnej tretiny, Pospíšil ho posunul Kozákovi, ktorý strelou tesne nad ľadom po druhý raz prekonal Hacketta.V úvode druhej tretiny sa hralo dlho bez prerušenia, ale po piatich minútach prišli hneď dva góly. Najskôr zvýšil do odkrytej brány na 3:1 v situácii dvoch na jedného po peknej prihrávke od Holoviča Juraj Jurík, no o 36 sekúnd sa Detva vďaka presnému zásahu Ščurka opäť dotiahla na rozdiel gólu. Žilinčania potom nevyužili presilovku a mohli za to pykať, lenže na opačnej strane si Detvanci zahrali početnú výhodu iba pár desiatok sekúnd a po vlastnom faule o ňu prišli. Domáci lepšie kombinovali, vytvárali si šance, lenže Hackett im svojimi zákrokmi nedovolil utiecť na vyšší rozdiel. V 39. minúte vyslal varovný signál za hostí Milý, ktorý strelou švihom z pravej strany rozozvučal pravú žŕdku Tomekovej brány. Domáci ukončili prostrednú tretinu presilovkou, no skóre sa v nej nezmenilo.V tretej tretine si domáci síce v pokračujúcej výhode neporadili s Hackettom, ale onedlho hrali opäť presilovku. Jurík v 43. minúte po druhý raz v zápase gólovo trestal hostí, keď poslal do brány Hackettom vyrazený pokus Konečného. Zdalo sa, že prevezmú v zápase velenie, ale v 48. minúte znížil v presilovke Surovka, keď jeho strela prešla cez Tomeka do siete. Hostia vycítili šancu na vyrovnanie, tlačili sa dopredu a domáci sa snažili najmä dobre brániť a nepúšťať ich do zakončenia. V 55. minúte mohol rozhodnúť domáci Tvrdoň, ale v dobrej pozícii trafil iba do Hacketta, a tak prišiel trest. V 57. minúte nevyhodili domáci puk z tretiny, aktívny Ščurko ho získal a bekhendom vyrovnal na 4:4. Do konca tretiny sa už oba tímy nedokázali presadiť a na rad prišlo predĺženie.V ňom mali dobré šance domáci aj hostia, ale o dvoch bodoch pre Detvu rozhodol Milý, ktorý doklepol Tomekom vyrazený puk za jeho chrbát. Detva ani v piatom dueli po sebe neprehrala.