RTVS odvysiela všetky zápasy MS v hokeji, v štúdiách virtuálna grafika

Bratislava 26. apríla (TASR) - Fanúšikovia hokeja si na obrazovkách RTVS budú môcť pozrieť všetkých 64 zápasov tohtoročných Majstrovstiev sveta (MS) v ľadovom hokeji v Dánsku (4. - 20.5.) O vysielaní zo šampionátu hovoril na štvrtkovej Rade RTVS šéf sekcie športu Matej Hajko.



"V priamom prenose odvysielame maximálny možný počet zápasov," informoval. "Aj tie, ktoré sa budú hrať paralelne, budeme komentovať naživo a diváci si ich môžu pozrieť na webe, prípadne prostredníctvom funkcie tzv. hybridnej televízie," dodal.



Do Dánska vysiela RTVS dva štáby, dianie v zápasoch priblížia tri komentátorské tímy. "Hlavné štúdio bude v Bratislave, prvýkrát budeme používať počas štúdií virtuálnu grafiku, ktorej možnosti by sme chceli posunúť ešte ďalej počas futbalových majstrovstiev sveta v Rusku," informoval Hajko.



Novinkou bude i seriál o hokejistoch, ktorí sa zaslúžili o najväčšie úspechy slovenského hokeja v predchádzajúcich rokoch. "Na rozdiel od minulosti, keď tieto krásne momenty pripomínali najväčšie hviezdy slovenského tímu a nezabudnuteľné momenty zo zápasov vedúcich k medailám, tentoraz sme sa zamerali na hokejistov, ktorí pri tom boli, no už tak trochu upadli do zabudnutia. Verím, že aj prostredníctvom ich príbehov si fanúšikovia osviežia euforické chvíle," uviedol Hajko s tým, že v seriáli sa objavia napríklad Peter Bartoš, Marek Uram či Ľubomír Vaic. Séria by mala mať pokračovanie i na budúci rok, počas šampionátu na Slovensku.



MS budú mať miesto aj v rozhlasovom vysielaní. "Samozrejme, všetky zápasy slovenského tímu odvysielame v priamych reportážach, v spravodajskej skratke sa budeme venovať aj ďalšiemu dianiu," ozrejmil šéf sekcie športu RTVS.



Dejiskami majstrovstiev sveta 2018 sú Kodaň a Herning. Slováci nastúpia na úvodný duel 5. mája o 20.15 h v súboji s Českou republikou.