Ruiz a Joshua sa sporia o dejisko odvety, Fury sa vráti 14. septembra

New York 14. augusta (TASR) - Odvetný súboj superťažkej hmotnostnej kategórie medzi mexickým profesionálnym boxerom Andym Ruizom a Britom Anthonym Joshuom sa uskutoční 7. decembra. Promotér Eddie Hearn oznámil na otváracej tlačovej konferencii ako dejisko Diriyah v Saudskej Arábii, ale šampión Ruiz to odmieta rovnako ako duel v domácom prostredí vyzývateľa.



Organizátori plánujú neďaleko Rijádu vybudovať arénu len pre účely tohto zápasu. Ruiz, ktorý 1. júna v New Yorku vzal Joshuovi opasky organizácií WBA (Super), IBF, WBO aj IBO a stal sa prvým mexickým šampiónom najťažšej váhy, však trvá na svojich podmienkach. "Viem, že všetci hovoria o tomto zápase, pravdivé informácie prídu rýchlo. Stretnutie bude čoskoro, no bude to po mojom. Vrátime sa do USA," vyhlásil Ruiz na instagrame.



Do úvahy prichádzali aj newyorská Madison Square Garden, kde sa odohralo júnové prekvapenie, Principality Stadium v Cardiffe, Nigéria či Mexiko. Saudská Arábia uspela vďaka finančnej ponuke, Joshua môže zarobiť približne 60 miliónov amerických dolárov, Ruizovi garantujú 9 miliónov USD. "Buď sa pustí do právnej bitky, čo ho môže vyradiť z ringu na niekoľko rokov, alebo bude obhajovať svoje opasky za veľa peňazí proti súperovi, ktorého už zdolal. Nepochybujem, že vstúpi do ringu. Pokiaľ by začal vymýšľať, prišiel by o tituly, a to nechce," zareagoval Hearn.



Verzia IBF nariadila, že víťaz odvety sa musí do 31. mája 2020 stretnúť s jej prednostným vyzývateľom Kubratom Pulevom z Bulharska. Americký šampión WBC Deontay Wilder má do konca roka naplánovaný druhý súboj s Kubáncom Luisom Ortizom a na jar sa chystá jeho odveta s Britom Tysonom Furym. Ten si 14. septembra v T-Mobile Arene v Las Vegas zmeria sily so Švédom Ottom Wallinom.