Rusi si v Bratislave poradili s Nórskom, súpera rozbili v presilovkách

B-skupina (Bratislava):

Rusko - Nórsko 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)

Góly: 9. Dadonov (Malkin, Kučerov), 15. Anisimov (Grigorenko, Orlov), 29. Kučerov (Sergačov), 30. Dadonov (Malkin, Gusev), 45. Gusev (Kučerov, Chafizullin) - 57. Valkvä Olsen (Reichenberg), 58. Holös (Martinsen). Rozhodovali: Fraňo (ČR), Reneau (USA) - Kaderli (Švaj.), Lhotský (ČR), vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 7698 divákov.



Rusko: Vasilevskij - Zajcev, Orlov, Sergačov, Nesterov, Gavrikov, Chafizullin - Dadonov, Malkin, Grigorenko - Kaprizov, Kuznecov, Ovečkin - Kučerov, Anisimov, Gusev - Plotnikov, Andronov, Kovaľčuk - Barabanov



Nórsko: Haukeland - Holös, Lesund, Espeland, Bonsaksen, Nörstebö, Johannesen, Bull - Thoresen, Olimb, Olden - Valkvä Olsen, Haga, Rosseli Olsen - Martinsen, Lindström, Trettenes - Kristiansen, Forsberg, Röymark - Reichenberg

Na snímke ruskí fanúšikovia v zápase základnej B-skupiny Rusko - Nórsko na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 10. mája 2019 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Na snímke útočník Alexander Ovečkin (Rusko) v zápase základnej B-skupiny Rusko - Nórsko na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 10. mája 2019 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 10. mája (TASR) - Ruskí hokejisti úspešne vstúpili do 83. MS, v úvodnom dueli bratislavskej B-skupiny zdolali v piatok Nórsko 5:2. Favorit rozleptal obranu súpera svojimi kombináciami a predviedol skvele nacvičené presilovky - využil tri zo štyroch početných výhod. Severanom dovolil znížiť až v samom závere za stavu 5:0.Zborná odohrá svoj druhý zápas v skupine v nedeľu 12. mája o 12.15 h proti Rakúsku, Nóri narazia už v sobotu o 20.15 na ďalšieho ašpiranta na medailu Česko.Rusi sa od úvodu s vervou pustili do súpera, vtipnými kombináciami kúskovali jeho obranu a neustále vpredu hrozili. V 3. minúte ešte nedotiahol individuálnu akciu Andronov a následne Kučerovov teč šťastne zastavila hokejka Haukelanda, no v 9. minúte už využil presilovku Dadonov, ktorý zužitkoval šikovnú "žabičku" Malkina. Pohodu na ruské hokejky definitívne vniesol gól Anisimova, ktorý v 15. min. zblízka zvýšil na 2:0.V druhej tretine pokračovala hra mačky s myšou. Skvelú "chémiu" ukazovali najmä Malkin s Dadonovom, ktorí neustále motali hlavu nórskym bekom. Zbornej parádne vychádzali presilovky, na 3:0 zvýšil výstavnou strelou Kučerov a následne pridal v početnej výhode svoj druhý gól Dadonov po ďalšej lahodnej prihrávke Malkina. Nóri pripravenosť favorita veľmi nepreverili, ak im už otvoril okno v defenzíve a dovolil z nebezpečnej pozície vystreliť, zaskvel sa pozorný Vasilevskij.V treťom dejstve pridal piaty gól zbornej Gusev. Rusi v samom závere poľavili a dovolili súperovi skorigovať prehru, Vasilevského obrali o čisté konto Valkvä Olsen a Holös.