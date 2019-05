Ruskí hokejisti zdolali USA a postúpili do semifinále MS

Štvrťfinále (Bratislava):

Rusko - USA 4:3 (2:0, 0:1, 2:2)

Góly: 2. Gusev (Sergačov, Kučerov), 16. Sergačov (Gusev), 42. Kaprizov (Gusev, Sergačov), 48. Grigorenko (Malkin, Dadonov) - 23. Skjei (Kane, Gaudreau), 46. Hanifin (J. Hughes), 58. DeBrincat (Kane, J. Hughes). Rozhodovali: Björk (Švéd.), Gouin (Kan.) – Mälmqvist (Švéd.), Ondráček (ČR), vylúčení: 1:1 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 9085 divákov.



Rusko: Vasilevskij - Sergačov, Nesterov, Zajcev, Orlov, Gavrikov, Chafizullin, Zadorov - Dadonov, Malkin, Grigorenko - Kaprizov, Kuznecov, Ovečkin - Kučerov, Anisimov, Gusev - Telegin, Andronov, Kovaľčuk - Barabanov



USA: Schneider - Werenski, Suter, Martinez, Skjei, Hanifin, Q. Hughes, Wolanin, Fox - Kane, White, DeBrincat - van Riemsdyk, Eichel, Gaudreau - Vatrano, J. Hughes, Kreider - Kunin, Glendening, Keller, Larkin

Bratislava 23. mája (TASR) - Ruskí hokejisti postúpili do semifinále 83. MS. Vo štvrtkovom štvrťfinálovom súboji v Bratislave zdolali reprezentáciu USA 4:3 a po ročnej pauze sa opäť prebojovali medzi najlepšie kvarteto.Triumf zbornej režíroval útočník Nikita Gusev, ktorý jeden gól dal a na ďalšie dva prihral. Rovnakú bilanciu mal aj obranca Michail Sergačov. Zverenci trénera Iľju Vorobjova po suverénnej jazde v B-skupine zvíťazili aj vo svojom ôsmom zápase na šampionáte, v semifinále narazia na najnižšie nasadený postupujúci tím.Američania, ktorí nastúpili bez zraneného centra Larkina, absolútne nezachytili úvod stretnutia. Rusov dostal už po 67 sekundách do vedenia z dorážky Gusev a aj v ďalších minútach "tvrdili muziku". Obrovské šance na zvýšenie náskoku mali Anisimov a Grigorenko, veľký prievan v americkej obrane robilo duo Gusev – Kučerov. Do dvojgólového náskoku poslal zbornú tečovanou delovkou Sergačov, ktorému v presilovke "namazal" aktívny Gusev.Až v druhej tretine sa hráči USA prebudili. Vedeli si už dlhšie podržať puk na hokejkách a chvíľami dokonca zovrieť súpera v jeho obrannom pásme. V 23. min. po obliehaní Vasilevského bránky šťastnou strelou znížil obranca Skjei. Zápas dostal úplne nový náboj. Orlov, Gusev, Ovečkin, Anisimov aj Malkin mohli zvýšiť náskok Ruska, na opačnej strane sa vyznamenal Vasilevskij pri strelách Kellera a Gaudreaua.Na začiatku tretieho dejstva Američania prepadli v obrane a po rýchlom prečíslení prihrávku Guseva zužitkoval Kaprizov - 3:1. Zámorský tím dokázal odpovedať presnou strelou Hanifina, no Rusom už o 69 sekúnd neskôr vrátil dvojgólový náskok Grigorenko, ktorého nechala defenzíva USA voľného medzi kruhmi. Američania vo zvyšnom priebehu zatlačili súpera. V závere odvolali brankára a gólom DeBrincata dokázali duel zdramatizovať. Ďalší zásah sa im už však nepodarilo pridať a Rusi mohli oslavovať postup medzi štvoricu najlepších.