Ruská atlétka Černovová akceptovala trest za doping na OH 2008

Moskva 2. apríla (TASR) - Ruská viacbojárka Tatiana Černovová akceptovala trest od Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF) za pozitívny dopingový nález na OH 2008 v Pekingu.



"Uznanie ratifikovala Ruská antidopingová agentúra (RUSADA). Zákaz činnosti na štyri mesiace platí odo dňa uznania – 26. marca 2018," informoval v pondelok internetový portál newsru.com. V Pekingu skončila Černovová v sedemboji na štvrtej priečke, no po dopingu striebornej Ukrajinky Ludmily Blonskej získala bronz. Dodatočné testovanie vzoriek z OH 2008 však ruskú reprezentantku usvedčilo z užitia zakázaného anabolického steroidu turinabol. Športový arbitrážny súd (CAS) zamietol jej odvolanie.



Černovová prišla okrem bronzu z Pekingu pre nezrovnalosti v biologickom pase aj o bronz z OH 2012 v Londýne a titul majsterky sveta z roku 2011. V novembri 2016 jej CAS zakázal činnosť na tri roky a osem mesiacov.