Rusko rozdrvilo Francúzov, zborná rozhodla už v prvej tretine

A-skupina (Kodaň):



Rusko - Francúzsko 7:0 (3:0, 1:0, 3:0)



Góly: 8. Kaprizov (Dadonov, Zajcev), 9. Bučnevič (Grigorenko, Nesterov), 11. Dadonov (Kaprizov, Chafizullin), 38. Kaprizov (Dacjuk, Zajcev), 43. Barabanov (Kiselevič, Kablukov), 45. Šalunov (Dacjuk, Chafizullin), 58. Anisimov (Nesterov, Grigorenko). Rozhodcovia: Hribik (ČR), Sjöqvist (Švéd.) – ŠEFČÍK (SR), Suominen (Fín.), vylúčení na 2 min.: 3:4, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 6453 divákov.



Rusko:



Košečkin - Gavrikov, Kiselevič, Zajcev, Nesterov, Jakovlev, Trjamkin, Chafizullin - Mamin, Andronov, Šalunov - Dadonov, Dacjuk, Kaprizov - Bučnevič, Anisimov, Grigorenko - Barabanov, Kablukov, Michejev



Francúzsko:



Hardy (41. Quemener) - Manavian, Chakiachvili, Gallet, Hecquefeuille, Janil, Raux, Thiry - Fleury, S. da Costa, Claireaux - Guttig, T. da Costa, Treille - Lamperier, Texier, Rech - Leclerc, Ritz, Perret - Douay



Kodaň 4. mája (TASR) - Hokejisti Ruska ukázali svoju silu hneď v úvodnom zápase kodanskej A-skupiny MS, keď v piatok podvečer rozstrieľali Francúzsko vysoko 7:0. Zborná položila základ úspechu tromi gólmi v prvej tretine, ďalšie tri pridala v záverečnej. Duel mal aj slovenské zastúpenie v osobe čiarového rozhodcu Petra Šefčíka.Rusko sa najbližšie predstaví v nedeľu 6. mája o 12.15 h proti Rakúsku. Francúzov čaká o deň skôr Bielorusko (16.15 h).Od úvod prvej tretiny to bola jednostranná záležitosť zbornej. Prvý gól dal v 8. minúte po Dadonovovej prihrávke Kaprizov. O 70 sekúnd pridal druhý Bučnevič, ktorý zostal pri presilovke úplne sám pred bránkou, a po desiatich minútach bolo už 3:0 vďaka zásahu Dadonova. Francúzi sa dostali pred Košečkina len počas svojej presilovky v závere úvodného dejstva. V druhej časti zbroná ubrala z tempa, Francúzi sa dostali viac do hry, no napriek tomu stále dominovali ich súperi a v 38. zvýšil na 4:0 Kaprizov, ktorý využil Dacjukovu prácu. Do tretej tretiny vystriedal Hardyho Quemener, ale ani on nedokázal zastaviť rozbehnutých Rusov, ktorí opäť zvýšili obrátky. V 43. minúte inkasoval z hokejky Barabanova a o dve neskôr ho prekonal v presilovke aj Šalunov. V 58. minúte premenili Anismiov aj tretiu početnú výhodu Rusov a stanovil konečné skóre 7:0.Vyslaní redaktori TASR