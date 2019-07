Ružomberok je formálne prihlásený do Európskeho pohára FIBA

Jeho účasť v tejto súťaži je však zatiaľ otázna.

Ružomberok 3. júla (TASR) – Basketbalový klub MBK Ružomberok podal formálnu prihlášku do nasledujúceho ročníka Európskeho pohára FIBA (Eurocup), no jeho účasť je zatiaľ otázna.



Úradujúci slovenský šampión bol súčasťou súťaže aj v predchádzajúcej sezóne, zverenky trénera Juraja Suju skončili svoju púť v osemfinále, kde nestačili na francúzsky Tarbes GP. Ružomberok je aktuálne jediný ženský klub s prihláškou do niektorej zo súťaží pod patronátom Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA).



"Momentálne sme prihlásení, ale ešte nemáme oficiálne splnené podmienky na to, aby sme boli účastníkom. Je to zatiaľ otázne, je to spojené s financiami, ktoré zatiaľ nemáme. Ak sa potvrdia financie, tak ideme hrať Eurocup. Pokiaľ nebudeme mať potvrdené financie, tak prihláška zo strany Slovenskej basketbalovej asociácie zostane len formálnou," povedal pre TASR výkonný riaditeľ MBK Ružomberok Radoslav Popelka.



O účasti klubu sa rozhodne v najbližších dňoch. "Ôsmy júl je posledný termín, do kedy treba zaslať na FIBA 10-tisíc eur, štartovné a oficiálnu prihlášku," dodal Popelka.