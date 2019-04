Ružomberské basketbalistky sú blízko k návratu na trón

Ružomberčanky vedú vo finálovej sérii play off extraligy nad Piešťanskými Čajkami 2:0 a v sobotu môžu oslavovať titul. Tréner Juraj Suja krotí nadšenie, teší ho silný hnací motor vnútri družstva.

Ružomberok 18. apríla (TASR) - Návrat na trón je blízko, ostáva spraviť posledný krok. To si uvedomujú basketbalistky Ružomberka, ktoré vedú vo finálovej sérii play off extraligy nad Piešťanskými Čajkami 2:0 a v sobotu môžu oslavovať titul. Tréner Juraj Suja krotí nadšenie, teší ho silný hnací motor vnútri družstva.



Pred sobotným zápasom sú Ružomberčanky v ideálnej situácii. V sérii hranej na tri víťazstvá vedú 2:0, v treťom stretnutí budú mať výhodu domáceho prostredia. V oboch doterajších finálových zápasoch dokázali vyhrať presvedčivým rozdielom, takže sa zdá, že všetko hrá v ich prospech. "Stále je iba 2:0. Séria je stále živá a my naďalej potrebujeme vyhrať ešte jeden zápas. Ten nebude ľahký. Piešťany majú kvalitu, dobrý systém hry a každý zápas proti nim je náročný. V sobotu očakávame tvrdý boj a na ten zápas sa musíme dobre sústrediť. Domáce hráčky vstúpili do druhého stretnutia veľmi dobre. Snažili sa hrať tvrdo, miestami až na hranici. Dôležité bolo, že sme to ustáli a nedovolili sme im odskočiť na väčší rozdiel. Mali sme dobrú rotáciu, vďaka ktorej sme ustáli nápor domácich. Neskôr sme zápas veľmi dobre zvládli takticky. V závere sme to zatvorili v našej defenzíve a v záverečných ôsmich minútach sme im dovolili iba dva body, aj to z trestných hodov," uviedol tréner MBK Ružomberok Juraj Suja.



Jeho zverenky sú blízko k tomu, aby pod Čebrať vrátili ligový titul. Od roku 2004 ho nepretržite držali basketbalistky Košíc, po vlaňajšom konci úspešnej značky Good Angels sa naskytla šanca ostatným. Najmä Ružomberčankám, ktoré boli v nedávnych rokoch najväčším súperom Košičaniek v domácej súťaži. Tréner Suja však ešte neoslavuje, uvedomuje si náročnosť posledného kroku. Verí však, že sa jeho hráčky správne namotivujú a nedovolia zdramatizovanie série. "Teší ma, že dievčatá veľmi chcú. V družstve je mnoho hráčok, ktoré nechcú prehrávať a to prenášajú aj na ostatné. Samotné hráčky sú samé sebe hnacím motorom," poznamenal Suja.



Čajky sa v Ružomberku pokúsia o malý zázrak

Podpora domáceho publika a ani sľubný štart do zápasu napokon neboli nič platné, Piešťanské Čajky prehrávajú po dvoch finálových zápasoch 0:2. V Ružomberku, ktorý sa po dlhoročnej nadvláde Košíc hotuje k návratu na ligový trón, ich v sobotu čaká náročná úloha znížiť stav série. Tréner Juraj Kucsa netají, že zo strany jeho zvereniek pôjde o pokus o malý zázrak.



Piešťanské Čajky sa po prehre v prvom zápase (68:80) hotovali doma vyrovnať sériu. Začiatok zápasu mali nádejný, viedli 4:0, 8:4 a do trojbodového vedenia sa dostali aj v tretej štvrtine. Od stavu 44:41 to však boli hostky, kto diktoval hru a napokon vyhrali o 11 bodov (67:56). "Bojovali sme o každú jednu loptu, no v tretej štvrtine nám Ružomberčanky ušli a už sme to nezvrátili. Ich podkošovej hráčke sa veľmi darilo, padlo jej viacero ťažkých striel. Tým sa viac naštartovali, začalo to padať aj ďalším a už boli na koni," uviedla pivotka Čajok Rebeka Mikulášiková.



Tréner Juraj Kucsa ocenil nasadenie svojich zvereniek a želá si, aby sa séria z Ružomberka vrátila do Piešťan. "Rozhodla sila ružomberských legionárok. Naše hráčky vydali zo seba maximum a s tým môžem byť spokojný. Ponúkli maximum, no nestačilo to. Do tretieho zápasu sa pôjdeme pokúsiť o malý zázrak. Hovorieva sa, že posledný krok býva najťažší, takže nemalý tlak bude v sobotu aj na Ružomberčankách," poznamenal Kucsa.



Jedným z piešťanských pozitív druhého zápasu bola divácka kulisa a atmosféra. "Sme zvyknutí na to, že v našom domácom prostredí to nie je ako v divadle. Je to finále, možno aj preto prišlo viac ľudí. Myslím si, že to je skvelá prezentácia ženského basketbalu a ja si želám, aby to aj naďalej bolo takto. Hráčky svojou snahou a ctižiadosťou ukázali, že si to zaslúžia," povedal Kucsa.



Pred tretím zápasom série sú tak Piešťanské Čajky v nezávideniahodnej situácii. Prehrávajú 0:2 a na palubovke súpera musia bezpodmienečne vyhrať. Ružomberčanky však chcú doma zavŕšiť návrat na ligový trón. "Nemôžeme sa vzdať. Dôležité bude, aby sme bojovali a aby nám padli nejaké strely vrátane ťažších. Ukázali sme, že vieme hrať aj s Ružomberkom. Ony vyhrali u nás, preto by sme im teraz radi vyviedli to isté," poznamenala Mikulášiková.