Rybáriková postúpila do finále turnaja WTA v Birminghame

dvojhra - semifinále:

Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) - Barbora Strýcová (ČR) 7:6 (1), 6:4

Birmingham 23. júna (TASR) - Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková sa prebojovala do finále dvojhry na trávnatom turnaji WTA v Birminghame. Šampiónka z roku 2009 si v semifinále poradila s Češkou Barborou Strýcovou 7:6 (1), 6:4.V nedeľu bude bojovať o piaty singlový titul na WTA Tour proti víťazke súboja medzi Štrýcovej krajankou Petrou Kvitovou a Rumunkou Mihaelou Buzarnescuovou. V Birminghame má Rybáriková už istú prémiu 86.840 dolárov pred zdanením a 305 bodov do svetového rebríčka WTA.Rybárikovej vyšiel úvod zápasu so Strýcovou, keď po rýchlom brejku odskočila súperke na 3:1. Češka však potom získala štyri gemy v rade a za stavu 5:3 viedla pri svojom podaní 30.0. Slovenka ale nezložila zbrane, vďaka sérii winnerov znížila na 4:5 a napokon si vynútila tajbrejk, v ktorom dominovala. Češka kazila veľa lôpt najmä z forhendu, čo bola voda na mlyn slovenskej jednotky.V druhom dejstve Strýcová za stavu 3:3 prelomila podanie Rybárikovej, Slovenka však bleskovo kontrovala rebrejkom a v koncovke slávila úspech. V desiatom geme premenila vlaňajšia wimbledonská semifinalistka hneď prvý mečbal a upravila vzájomnú bilanciu so Strýcovou na 2:4.Rybáriková označila zápas so Strýcovou za veľmi náročný.uviedla Rybáriková v prvom pozápasovom interview.