Rybáriková prehrala v 1. kole s Kvitovou

Ženy - dvojhra - 1. kolo:

Petra KVITOVÁ (8-ČR) - Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 6:3, 6:2

Melbourne 14. januára (TASR) - Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková neuspela v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open. Nasadenej osmičke Češke Petre Kvitovej podľahla hladko 3:6, 2:6. V Melbourne tak nenadviaže na vystúpenie z vlaňajška, keď postúpila až do osemfinále, v ktorom prehrala s neskoršou šampiónkou Dánkou Caroline Wozniackou.Zápas Rybárikovej s Kvitovou presunuli na rýchly bočný kurt, lebo V Melbourne aréne sa natiahol duel medzi Britom Andym Murraym a Španielom Robertom Bautistom Agutom. Kvitová mala v úvode zápasu dvakráut brejk k dobru. Rybáriková vždy kontrovala rebrejkom, no za stavu 3:4 opäť stratila servis a Češka už dotiahla úvodný set do víťazného konca.Kvitová predvádzala svoj typický agresívny tenis, tlačila Rybárikovú z forhendu. V druhom sete za stavu 1:1 po víťaznom returne opäť zobrala Slovenke podanie a s prehľadom si zabezpečila postup do 2. kola. Za stavu 5:2 premenila dvojnásobná wimbledonská šampiónka hneď prvý mečbal a upravila vzájomnú bilanciu s Rybárikovou na 7:1.