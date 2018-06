Rybáriková prehrala vo finále v Birminghame s Kvitovou

dvojhra - finále:



Birmingham 24. júna (TASR) - Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková neuspela vo finále dvojhry na trávnatom turnaji WTA v Birminghame. Šampiónka z roku 2009 prehrala so štvrtou nasadenou obhajkyňou prvenstva Češkou Petrou Kvitovou 6:4, 1:6, 2:6. Rybáriková nevyužila šancu na zisk piateho singlového titulu na WTA Tour. prvého od augusta 2013, keď triumfovala vo Washingtone.Zverenka trénera Petra Hubera však potvrdila stúpajúcu formu pred blížiacim sa Wimbledonom, kde bude od 2. júla obhajovať vlaňajšie semifinále. Z Birminghamu si odnáša prémiu 86.840 dolárov pred zdanením a 305 bodov do svetového rebríčka WTA. Na budúci týždeň sa predstaví na turnaji v Eastbourne, v 1. kole má voľný žreb.Rybárikovej vyšiel úvod zápasu s Kvitovou, keď v treťom geme prelomila súperkino podanie a po potvrdení brejku sa ujala vedenia 3:1. Kvitová síce následne vyrovnala na 3:3, no v siedmom geme nezískala pri svojom podaní ani fiftín a Rybáriková pretavila výhodu brejku v zisk prvého setu. Slovenka dobre mixovala údery, bekhendovými slajzmi narúčala Kvitovej rytmus. Češka sa snažila hrať agresívne, no robila priveľa nevynútených chýb.V druhom sete sa Kvitová výrazne zlepšila a potvrdila, že tráva je jej najsilnejší povrch. Dvojnásobná wimbledonská víťazka po rýchlom brejku odskočila Rybárikovej na 3:0, v šiestom geme jej opäť zobrala servis a vynútila si tretí set. Kvitová si dokázala pomôcť kvalitným prvým podaním a po druhom servise Rybárikovej zatlačiť Slovenku do defenzívy, nebála sa chodiť na sieť. V rozhodujúcom dejstve si vďaka sérii forhendových winnerov a skvelých returnov vybudovala náskok 5:1 a zápas už dotiahla do úspešného konca. V ôsmom geme premenila vďaka esu v poradí druhý mečbal a upravila vzájomnú bilanciu s Rybárikovou na 6:1. Kvitová získala celkovo 25. titul, už piaty v tomto roku.Rybáriková v úvode pozápasového rozhovoru po prevzatí fľaše šampusu pre zdolanú finalistku zablahoželala Kvitovej k zisku cennej trofeje.uviedla slovenská jednotka.V rozhovore pre TASR na margo finálového zápasu uviedla.