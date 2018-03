Rýchlokorčuliar Nuis dosiahol na zamrznutom jazere rýchlostný rekord

Dvadsaťosemročný Nuis je dvojnásobný olympijský víťaz z Pjongčangu na 1000 a 1500 metrov.

Lulea 29. marca (TASR) - Holandský rýchlokorčuliar Kjeld Nuis stanovil nový rýchlostný rekord na 93 kilometrov za hodinu. Podarilo sa mu to na zamrznutom jazere vo švédskom meste Lulea za špeciálnym veterným krytom, ktorý ťahalo osobné auto.



Dvadsaťosemročný Nuis je dvojnásobný olympijský víťaz z Pjongčangu na 1000 a 1500 metrov. Priemerná rýchlosť pri svetovom rekorde na kilometri (1:06,42 minúty) je 54,20 km/h.



"Išiel som o polovicu rýchlejšie než pri mojej najrýchlejšej súťaži na ovále. Prírodný ľad bol perfektný, aj keď mierne hrboľatý. Mal som pocit, akoby som ponad neho letel. Korčule sa mi triasli, bol to väčší zážitok, ako som očakával. Keď som vyšiel spoza štítu, od vetra som dostal ranu, ako keby som na diaľnici vystrčil hlavu z okna. Bol to rovnaký pocit, ale na korčuliach s nožmi širokými 1,1 milimetra," povedal Nuis pre stránku redbull.com.