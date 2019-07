S Jágrom počítajú v Kladne aj v novej sezóne, no dnes váži 121 kíl

Štyridsaťsedemročný Jágr sa nedávno vyjadril, že počas prestávky pribral na 121 kíl, čo je údajne jeho doterajšie maximum.

Kladno 23. júla (TASR) - Hokejisti Kladna začali v pondelok prípravu na návrat do českej najvyššej súťaže, v ktorej chýbali dlhých päť sezón. Vedenie klubu verí, že im na ľade pomôže aj majiteľ klubu a nestarnúca legenda Jaromír Jágr.



"Jarda by sa mal normálne zapojiť do tréningu. Fyzické testy síce neabsolvoval, určite sa však na ľade objaví. Počítame s ním už v úvode sezóny," povedal tréner David Čermák. Štyridsaťsedemročný Jágr sa nedávno vyjadril, že počas prestávky pribral na 121 kíl, čo je údajne jeho doterajšie maximum. "V tomto ohľade mu najviac pomôže zápasová prax. Preto od neho budeme chcieť, aby odohral všetky prípravné zápasy," doplnil Čermák pre isport.cz.



Rytieri si budú chcieť za každú cenu udržať extraligovú príslušnosť aj v ďalšej sezóne. Do ich kádra ešte pred začiatkom prípravy pribudlo až šesť hráčov vrátane Kanaďanov Bradyho Austina a Brendana O'Donnella. Tím naopak opustil jeden zo základných kameňov minuloročného postupu Tomáš Plekanec. Dlhoročný hráč NHL kývol z rodinných dôvodov na ponuku Komety Brno.