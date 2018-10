ĎALŠIA KRITIKA: Kto nesúhlasí s novým logom na hokejových dresoch SR?

Podľa vyhlásenia tajomníka katedry Jána Vala ide podľa nich o logo, ktoré z odborného heraldického hľadiska nemožno charakterizovať inak ako deformáciu štátneho znaku, čo považujú za neprípustné.

Bratislava 11. októbra (TASR) – Členovia Katedry archívnictva a pomocných vied historických Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave nesúhlasia s novým logom na dresoch hokejovej reprezentácie. Vo vyhlásení, ktoré TASR poskytol tajomník katedry Ján Valo, ide podľa nich o logo, ktoré z odborného heraldického hľadiska nemožno charakterizovať inak ako deformáciu štátneho znaku, čo považujú za neprípustné.



"V prípade vizuálnej prezentácie štátu, aká je povinná aj pre štátnu hokejovú reprezentáciu, by sa mala dôsledne a výlučne používať korektná podoba štátneho znaku," uvádza sa vo vyhlásení. Zároveň upozornili, že v prípade návrhu na umiestnenie miniatúry slovenskej štátnej vlajky na zadnej strane dresu hokejových reprezentantov ide fakticky o jej dehonestáciu.



"Veríme, že zodpovedné orgány SR a ich predstavitelia podniknú účinné kroky, ktorými zabránia deformovaniu nášho štátneho znaku a nevhodnému umiestňovaniu štátnej vlajky na dresoch štátnej hokejovej reprezentácie Slovenska," uvádza sa ďalej vo vyhlásení. Podľa nich Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) mal a má svoje kvalitné logo, ktoré spĺňa všetky predpoklady na to, aby ho používal aj naďalej. "Navrhovaný novotvar pre štátnu hokejovú reprezentáciu má však evidentne heraldickú podobu vychádzajúcu zo štátneho znaku, ktorý však takýmto spôsobom nie je možné nahradiť," dodali členovia katedry.



Zástupcovia SZĽH nedávno predstavili svoje nové logo a dresy, v ktorých budú nastupovať reprezentačné výbery v nadchádzajúcej sezóne. Logo vychádza zo štátneho znaku, dominuje na ňom biely dvojkríž na červenom pozadí, pričom modro-biele trojvršie je vytvorené zdvihnutými hokejkami, ktoré majú symbolizovať úspech. SZĽH sa po minulotýždňovom (5. 10.) stretnutí s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Martinou Lubyovou (nominantka SNS) dohodol, že dresy do konca roka prejdú úpravou. Na dresoch pribudne označenie Slovakia alebo Slovensko a štátny znak, ktorý bude umiestnený na rukáve dresov. "Zároveň logo SZĽH, ktoré pripomína štátny znak, sa doplní nápisom Hockey Slovakia, aby bolo jasné, že nejde o štátny znak," vysvetlila vtedy Lubyová.