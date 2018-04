S. Ruthenbeck skončí po sezóne na lavičke bundesligového 1. FC Kolín

Capkovia sú päť kôl pred koncom na poslednom 18. mieste tabuľky, na záchranu strácajú osem bodov.

Kolín 12. apríla (TASR) - Tréner Stefan Ruthenbeck skončí po sezóne na lavičke nemeckého futbalového bundesligistu 1. FC Kolín. "Capkovia" sú päť kôl pred koncom na poslednom 18. mieste tabuľky, na záchranu strácajú osem bodov.



"Stefan prekonal so svojimi hráčmi ťažké obdobie a pokračujú v dobrej práci. Už pri decembrovom podpise zmluvy sme sa dohodli, že po skončení prebiehajúcej sezóny budeme hľadať iné riešenie," citovala agentúra AP športového riaditeľa kolínskeho klubu Armina Veha.



"Ďakujem klubu za šancu a spolu s mojimi zverencami urobíme ešte všetko pre to, aby sme Kolín zachránili v Bundeslige," vyhlásil Ruthenbeck, bývalý tréner kolínskeho tímu do 19 rokov. Pri kormidle A-mužstva nahradil na konci minulého roka Petra Stögera, ktorý momentálne vedie Borussiu Dortmund.