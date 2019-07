S. Yates vyhral 12. etapu, Sagan zvýšil náskok na čele bodovačky

Výsledky 12. etapy (Toulouse - Bagneres-De-Bigorre, 209,5 km):

1. Simon Yates (V. Brit./Mitchelton-Scott) 4:57:53 h, 2. Pello Bilbao (Šp./Astana), 3. Gregor Mühlberger (Rak./Bora-Hansgrohe) obaja rovnaký čas ako víťaz, 4. Tiesj Benoot (Belg./Lotto Soudal), 5. Fabio Felline (Tal./Trek-Segafredo), 6. Matteo Trentin (Tal./Mitchelton-Scott), 7. Oliver Naesen (Belg./AG2R La Mondiale), 8. Rui Costa (Portug./SAE Team Emirates), 9. Simon Clarke (Aus./EF Education First), 10. Jasper Stuyven (Belg./Trek-Segafredo) všetci +1:28 min, ... 141. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) +20:56



priebežné poradie:

1. Julian Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quick-Step) 52:26:09 h, 2. Geraint Thomas (V. Brit./Ineos) +1:12 min, 3. Egan Bernal (Kol./Ineos) +1:16, 4. Steven Kruijswijk (Hol./Jumbo-Visma) +1:27, 5. Emanuel Buchmann (Nem./Bora-Hansgrohe) +1:45, 6. Enric Mas (Šp./Deceuninck-Quick-Step) +1:46, 7. Adam Yates (V. Brit./Mitchelton-Scott) +1:47, 8. Nairo Quintana (Kol./Movistar) +2:04, 9. Daniel Martin (Ír./SAE Team Emirates) +2:09, 10. Thibaut Pinot (Fr./Groupama-FDJ) +2:33, ... 58. SAGAN +36:25



súťaž vrchárov:

1. Tim Wellens (Belg./Lotto-Soudal) 54 bodov, 2. Thomas De Gendt (Belg./Lotto-Soudal) 37, 3. Giulio Ciccone (Tal./Trek-Segafredo) 30



bodovacia súťaž:

1. SAGAN 277, 2. Sonny Colbrelli (Tal./Bahrain-Merida) 191, 3. Elia Viviani (Tal./Deceuninck-Quick-Step) 184





súťaž mladých pretekárov:

1. Bernal 52:27:25 h, 2. Mas +30 s, 3. David Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) +3:16 min



súťaž tímov:

1. Trek-Segafredo (USA) 15:27:18 h, 2. AG2R La Mondiale (Fr.) +9:19 min, 3. Movistar (Šp.) +10:22

Bagneres-De-Bigorre 18. júla (TASR) – Britský cyklista Simon Yates z tímu Mitchelton-Scott zvíťazil vo štvrtkovej dvanástej etape Tour de France. Vo finiši 209,5 km trate z Toulouse do Bagneres-De-Bigorre zdolal vo finiši trojčlenného úniku druhého Španiela Pella Bilbaa (Astana) a tretieho Rakúšana Gregora Mühlbergera (Bora-Hansgrohe). Slovák Peter Sagan zvýšil na rýchlostnej prémii náskok na čele bodovacej súťaže a potom sa už v úvodnej pyrenejskej etape 106. ročníka nedržal v popredí. Skončil na 141. priečke s mankom 20:56 min na víťaza.Sagan po štarte útočil a od pelotónu sa odpútal po 40 kilometroch, keď sa sformovala až 40-členná vedúca skupina. Jeho cieľom bola rýchlostná prémia Bagneres-De-Luchon na méte 130,5 km, kde mu rozbehol špurt kolega v tíme Bora-Hansgrohe Daniel Oss a Slovák získal ďalších dvadsať bodov do súťaže o zelený dres. Za ním špurtovali Sonny Colbrelli, Alexander Kristoff a Jasper Stuyven, Sagan zvýšil náskok na 86 bodov pred Colbrellim.V pelotóne kontroloval únik jedine Deceuninck-Quick-Step s domácim nositeľom žltého trička Julianom Alaphilippeom. Potom už nasledovali dve horské prémie prvej kategórie, na úpätí Col de Peyresourde (13,2 km, 7%) si Sagan vystúpil z vedúcej skupiny a vrátil sa naspäť do balíka. Na Horquette d'Ancizan (9,9 km, 7,5%) sa bojovalo aj o bonusové sekundy, na prvých dvoch miestach išli Yates a Mühlberger. Po tomto kopci zostával do cieľa 30-kilometrový zjazd. K tandemu sa v úvodnej technickej pasáži pripojil Bilbao a trojica sa držala pokope až do záverečných metrov, v ktorých nastúpil Yates a etapu dotiahol do víťazného konca.povedal S. Yates v televíznom interview.Hlavné pole malo odstup pod desať minút a najväčší favoriti celkového poradia sa držali pohromade, takže v súboji o žltý dres sa neudialo nič rozhodujúce. Alaphilippe naďalej vedie o 1:12 min pred britským obhajcom celkového prvenstva Geraintom Thomasom a o 1:16 min pred Eganom Bernalom z Kolumbie (obaja Ineos). Sagan figuruje na 58. mieste (+36:25). V piatok je na programe individuálna časovka na 27,2 km v Pau.