Sabbatini po 1. kole US Open na 58. mieste, lídrom Angličan Rose

Pebble Beach 14. júna (TASR) - Slovenský golfista Rory Sabbatini figuruje po úvodnom kole na US Open na 58. mieste, keď 1. kolo absolvoval so 72 údermi, čo je jeden nad par ihriska. Lídrom 119. ročníka je po prvom kole so 6 údermi pod par (65) Justin Rose z Anglicka, ktorý tak vyrovnal rekord Tigera Woodsa US Open.



Rose, ktorý vyhral toto prestížne podujatie v roku 2013, má náskok jedného úderu pred Rickie Fowlerom, Xanderom Schauffelem a Aaronom Wiseom z USA, resp. Juhoafričanom Louisom Oosthuizenom.



Rodák z juhoafrického Durbanu, ktorý získal slovenské občianstvo vlani v decembri, sa po 27. priečke na podujatí Memorial Tournament v Ohiu posunul vo fedexcupovom rebríčku už na 54. pozíciu. US Open 2019 sa koná od štvrtka 13. júna na ihrisku Pebble Beach Golf Links v kalifornskom Pebble Beach. Pre Sabbatiniho to je prvý major turnaj sezóny, keďže na aprílovom Masters a májovom PGA Championship neštartoval.