Sabbatini s Gayom na 2. mieste po neúplnom 1. kole Zurrich Classic

Avondale 26. apríla (TASR) - Slovenský reprezentant Rory Sabbatini spoločne s Američanom Brianom Gayom úspešne vstúpili do golfového turnaja Zurich Classic of New Orleans, ktorý je súčasťou prestížneho seriálu PGA Tour. Po neúplnom 1. kole figurovali na delenom druhom mieste, keď za vedúcim duom Scott Stallings a Trey Mullinax z USA (61/-11) zaostávali o jediný úder. Intenzívny dážď spôsobil odloženie programu o sedem hodín, kolo napokon nedohrali pre tmu.



Na ihrisku v Avondale v štáte Louisiana stihol odohrať Sabbatini iba 11 jamiek, pričom na šiestich zahral birdie. Spolu s Gayom mali priebežné skóre 62/-10, rovnako ako škótsko-kanadská dvojica Martin Laird - Nick Taylor, s ktorou sa delili o priebežnú druhú pozíciu. Vinou nepriaznivého počasia však niektoré z 80 dvojíc ani nestihli zasiahnuť do hry. Zurich Classic sa od roku 2017 hrá vo formáte dvojčlenných družstiev. Zúčastňujú na ňom najlepší dostupní hráči svetového rebríčka, ktorí si k sebe vyberú spoluhráča. Prvé a tretie kolo sa hrajú fourball (best ball), druhé a štvrté kolo foursome (alternate shot). Po 2. kole nasleduje cut pre najlepších 35 tímov a delené miesta.