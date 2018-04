Šach: Guninová je aj po 9. kole na čele poradia, Mrvová na 59. mieste

Poradie po 9. kole:



1. Valentina Guninová (Rus.) 8,0,

2. Anna Ušeninová (Ukr.),

3. Antoaneta Stefanovová (FIDE),

4. Elisabeth Paehtzová (Nem.),

5. Jekaterina Ataliková (Tur.) všetky 7,0,

6. Nana Dzagnidzeová (Gruz.) 6,5 ...

59. Alena MRVOVÁ 5,0,

80. Svetlana SUČÍKOVÁ,

84. Zuzana CIBIČKOVÁ obe 4,5,

108. Monika MOTYČÁKOVÁ 3,5,

131. Dominika FERKOVÁ,

133. Andrea SLABÁ obe 3,0,

137. Zuzana MILCOVÁ,

141. Renáta KOLODITSOVÁ obe 2,5,

143. Viktória NADZAMOVÁ (všetky SR) 1,5



ďalší program ME žien v šachu:



streda 18. apríla: 10. kolo (15.00)



štvrtok 19. apríla: 11. kolo (11.00), záverečný ceremoniál (20.00)



Horný Smokovec 17. apríla (TASR) - Aj po 9. kole ME žien v šachu v Hornom Smokovci figuruje na čele priebežného poradia ruská veľmajsterka Valentina Guninová.V utorkovej partii zvíťazila štvrtá nasadená Guninová hrajúca s bielymi kameňmi nad Poľkou Klaudiou Kulonovou a na konte má 8 bodov. V doterajšom priebehu ME stratila iba po remízach s krajankou Julijou Osmakovou v 2. kole a Ukrajinkou Annou Ušeninovou v 6. kole. Obhajkyňa titulu z vlaňajších ME v lotyšskej Rige Nana Dzagnidzeová z Gruzínska je na šiestom mieste.Z deviatich slovenských reprezentantiek je na tom po deviatom kole najlepšie Alena Mrvová na 59. pozícii s piatimi bodmi.Európsky šampionát pokračuje v stredu od 15.00 h partiami 10. kola, vo štvrtok vyvrcholí 19. apríla o 11.00 h záverečným 11. kolom. Majsterka Európy získa finančnú prémiu 11.000 eur, striebro má hodnotu 9000 eur a bronz 7000 eur.