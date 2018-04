Syrový spokojný s úrovňou ME v šachu: Špičkové hráčky aj organizácia

Podľa hlavného rozhodcu Ivana Syrového mal šampionát pod Tatrami viacero lákadiel, vrátane štedrých prémií či atraktívnej lokality.

Horný Smokovec 20. apríla (TASR) - Prvýkrát v histórii sa na Slovensku konali majstrovstvá Európy v šachu žien. Pre slovenský šach ide o veľký úspech, ktorý ešte zvýrazňujú pozitívne ohlasy zúčastnených. Podľa hlavného rozhodcu Ivana Syrového mal šampionát pod Tatrami viacero lákadiel, vrátane štedrých prémií či atraktívnej lokality.



V Grand Hoteli Bellevue v Hornom Smokovci sa zišla takmer kompletná európska ženská špička. "Podobne významné podujatie bolo na Slovensku po veľmi dlhej dobe. Majstrovstvá Európy žien ešte u nás nikdy neboli. Významnejšie by už boli iba majstrovstvá sveta, ale treba upozorniť, že svetová špička je kumulovaná najmä v Európe a doplnená o Čínu, Indiu i Ameriku," uviedol Syrový na margo účasti 144 žien z 30 európskych krajín.



O organizáciu podujatia bol záujem vo viacerých krajinách, napokon však vrcholné podujatie získal Slovenský šachový zväz. "Slovensko má schopných ľudí a aj skúsenosti s organizáciou väčších podujatí. Vieme pripraviť veľmi dobré podmienky vo všetkých smeroch vrátane ubytovania, stravy či prostredia. Snažíme sa hráčom dopriať istý luxus v podobe krásnej sály. Úroveň ME bola v tomto smere naozaj vysoká a organizátor do toho išiel aj na úkor vyšších nákladov. Aby ste na podujatie dostali skutočnú špičku, treba ju niečím prilákať. Hráči však zvažujú aj dejisko podujatia. Prvá cena vo výške 11.000 eur je však naozaj lákavá. Finančné prémie pokračovali až do 20. miesta a k tomu bolo ocenených aj 5 hráčok, ktoré sú členmi asociácie šachových profesionálok a neumiestnili sa na prvých priečkach," prezradil Syrový pre TASR.



Aj riaditeľka turnaja Eva Repková vnímala pozitívne ohlasy od hráčok, ale aj rozhodcov. Ako stále aktívna hráčka poznala potreby súťažiacich a tomu prispôsobila výber miesta i prostredie turnaja. "Pre mňa ako organizátorku budú vrcholom ME mládeže, ktoré budú na Slovensku v roku 2019. Všetky moje projekty sa snažím smerovať tak, aby boli dlhodobo prospešné a nielen na jeden turnaj. Nielen práve skončený európsky šampionát žien, ale aj spomínané hry mládeže významne podporia cestovný ruch na Slovensku, veď príde približne 3000 účastníkov," uviedla Repková.



Nielen organizačnou úrovňou, ale aj športovou prestížou bol šampionát zaujímavý. Prvých 14 hráčok z konečného poradia sa kvalifikovalo na majstrovstvá sveta, čo bol pre mnohé z nich prioritný cieľ. "Sú však aj hráčky, ktoré už mali garantované miesto na MS priamo od FIDE (Medzinárodná šachová federácia), takže na ME neštartovali. Je však minimum hráčok, ktoré chýbali. S účasťou slovenskej špičky to bolo trochu ťažšie. Zuzka Štočková dlhodobo žije v Česku, učí na škole a nemá to jednoduché s uvoľňovaním. Eva Repková bola organizátorka ME, čo bolo so štartom nezlúčiteľné a o Reginu Theissl-Pokornú sme došli, keďže sa vydala do Rakúska. Ostatné hráčky, ktoré vycítili, že toto je šanca dostať sa na olympiádu, štartovali v Smokovci," prezradil Syrový.



Člen arbitrážnej komisie Slovenského šachového zväzu (SŠZ) kvituje projekty, ktoré pomáhajú slovenskému šachu. "Slovenský šach nemá zlé obdobie, skôr naopak, má priaznivé obdobie pre hráčov do 18 rokov. Mnohí majú potenciál, no je ťažké obdobie, keď sa hráči presúvajú do dospelého, profesionálneho šachu. Šachový zväz však zvolil výbornú cestu. Individuálne tréningy so špičkovými majstrami sú pre rodičov nákladné, no zväz si vyhliadol naozaj výrazné talenty, ktoré podporí aspoň nákladmi na trénerov, prípadne inak. Jedna cesta je venovať sa masovej základni, k čomu slúži projekt Šach na školách. Ak však chcete uspieť na medzinárodných súťažiach, musíte mať kvalitnú špičku."



Za uplynulé dve dekády sa šach do veľkej miery presunul zo stolov do počítačov. Vývojom technológií ako skype sa urýchlila a zjednodušila komunikácia šachistov, ktorí môžu trénovať s kýmkoľvek na svete. Podobné je to aj so súťažnými stretnutiami, no tie "živé," aké sa odohrávali aj na ME v Hornom Smokovci, sú nenahraditeľné. "Áno, veľmi jednoducho sa dá hrať šach cez internet, no stretnúť sa s reálnym súperom naživo je niečo úplne iné, ľudskejšie, súťaživejšie. Počítačové programy sú dnes už také silné, že neurobia chybu. To je na šachu krásne, že hráčka spraví chybu, ale spraví ju aj súperka. Tomu sa hráčky tešia, že aj napriek chybe ešte majú šancu zápas otočiť, lebo aj súperka môže spraviť chybu. Počítač ju už dnes neurobí," poznamenal Syrový.