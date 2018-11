F. Caruana sa pokúsi zastaviť hegemóniu šachového velikána Carlsena

Program zápasu o titul majstra sveta v šachu (časy v SEČ):



piatok 9. novembra: 1. kolo (16.00)

sobota 10. novembra: 2. kolo (16.00)

nedeľa 11. novembra: voľný deň

pondelok 12. novembra 3. kolo (16.00)

utorok 13. novembra: 4. kolo (16.00)

streda 14. novembra: voľný deň

štvrtok 15. novembra: 5. kolo (16.00)

piatok 16. novembra: 6. kolo (16.00)

sobota 17. novembra: voľný deň

nedeľa 18. novembra: 7. kolo (16.00)

pondelok 19. novembra: 8. kolo (16.00)

utorok 20. novembra: voľný deň

streda 21. novembra: 9. kolo (16.00)

štvrtok 22. novembra: 10. kolo (16.00)

piatok 23. novembra: voľný deň

sobota 24. novembra: 11. kolo (16.00)

nedeľa 25. novembra: voľný deň

pondelok 26. novembra: 12. kolo (16.00)

utorok 27. novembra: voľný deň

streda 28. novembra: prípadné tajbrejky



Prehľad majstrov sveta v povojnovom období:



1948-1957 Michail Botvinnik (ZSSR)



1958-1960 Botvinnik



1961-1963 Botvinnik



1957-1958 Vasilij Smyslov (ZSSR)



1960-1961 Michail Tal (ZSSR)



1963-1969 Tigran Petrosian (ZSSR)



1969-1972 Boris Spasskij (ZSSR)



1972-1975 Robert J. Fischer (USA)



1975-1985 Anatolij Karpov (ZSSR)



1985-1993 Garry Kasparov (ZSSR, Rusko)



1993-1999 Karpov



1999-2000 Alexander Chalifman (Rusko)



2000-2002 Višvanathan Anand (India)



2002-2004 Ruslan Ponomarjov (Ukr.)



2004-2005 Rustam Kasimdžanov (Uzb.)



2005-2006 Veselin Topalov (Bul.)





klasickí majstri sveta:



1993-2000 Kasparov



2000-2006 Vladimir Kramnik (Rusko)





majstri sveta od r. 2006:



2006-2007 Kramnik



2007-2013 Anand



2013-? Carlsen

Londýn 8. novembra (TASR) - Nórsky šachový velikán Magnus Carlsen kraľuje svetovému dianiu za 64 políčkami nepretržite od roku 2013. Nadvládu "Šachového Mozarta", ako znie Carlsenova prezývka, sa v prestížnom súboji o titul majstra sveta pokúsi ukončiť jeho nový vyzývateľ - Fabiano Caruana.Dejiskom duelu vypísaného na dvanásť kôl s dotáciou jeden milión eur je Londýn, úvodná partia so začiatkom o 16.00 SEČ je na programe v piatok 9. novembra. Víťazom sa stane ten šachista, ktorý ako prvý získa 6,5 bodu. Z prémie by mu v takom prípade patrilo 60 percent, zdolanému 40 percent. V prípade remízového stavu po tucte partií rozhodne o držiteľovi titulu dodatočný štvorzápasový tajbrejk v rapid šachu, resp. dve partie blitzu. Ak by víťaza určila "neklasická" forma šachu, odkrojí si víťaz 55 percent z celkovej dotácie a zdolaný 45 percent. Carlsen zaknihuje v prípade úspechu štvrtý titul v sérii, predtým v rokoch 2013 a 2014 zdolal Inda Višvanathana Ananda, pred dvoma rokmi bol nad sily Rusa Sergeja Karjakina.Caruana si zaistil právo vyzvať Carlsena vďaka prvenstvu na Turnaji kandidátov v Berlíne. Narodil sa v Miami, vyrastal v Brooklyne a do roku 2005 reprezentoval USA. Potom však jeho kroky smerovali do Talianska, kde sa stal viackrát národným šampiónom a túto krajinu aj reprezentoval na olympiádach. Vo veku 14 rokov, 11 mesiacov a 20 dní získal oficiálne titul veľmajstra. V roku 2015 sa vrátil do Ameriky, kde jeho kariéra zaznamenala ešte väčší vzostup. Potvrdením je aj jeho momentálne druhá priečka v rebríčku Medzinárodnej šachovej federácie (FIDE) za Carlsenom, ktorý figuruje na jeho čele nepretržite od roku 2010. Caruana je od éry Bobbyho Fischera (1972) prvý Američan, ktorý sa pokúsi zasadnúť na šachový trón.Renomovaná stávková spoločnosť bwin považuje za favorita na víťazstvo Carlsena. Kurz na celkový triumf Nóra je 1,50, na jeho súpera 2,60. Carlsen má navrch vo vzájomných zápasoch zahŕňajúcich partie rapidu a blitzu. Z celkového počtu 27 ich vyhral desať, Caruana šesť, zrodilo sa jedenásť remíz. V klasickom šachu vedie Carlsen 5:3 pri ôsmich remízach.Odborníci očakávajú vyrovnaný priebeh aj vzhľadom na Caruanovu solídnu formu, v prospech Carlsena hrajú väčšie skúsenosti. "citoval Carlsena portál theguardian.com.