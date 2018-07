Repka obhájil titul majstra Slovenska v šachu

Konečné poradie MSR v šachu jednotlivcov (9 kôl):



1. Christopher Repka (TJ Slávia Košice) 6,5

2. Tomáš Petrík (ŠK Modra) 6,0

3. Marián Jurčík (TJ Mladosť Žilina)

4. Mikuláš Maník (ŠK Prakovce) obaja 5,5

5. Martin Zvarík (TJ Mladosť Žilina) 4,5

6. Jerguš Pecháč (TJ Mladosť Žilina)

7. Viktor Gažík (ŠK Aquamarin Podhájska)

8. Tamás Petényi (ŠK Dunajská Streda) všetci 4,0

9. Štefan Mazúr (Liptovská šachová škola)

10. Martin Nayhebaver (TJ Slávia Košice) obaja 2,5



Konečné poradie OPEN turnaja (9 kôl):



1. Gergely Aczel (Maď.) 8,5

2. Milan Pacher (SR)

3. Adam Szeberényi (Maď.) obaja 7,0 + ďalší traja 7,0

... 13. Dominika Ferková (SR) 6,0



blitz (11 kôl):



1. Sergej Movsesian (Arm.) 10,5

2. Albert Bokros 9,0

3. Gergely Aczel (obaja Maď.) 8,5

4. Mikuláš Maník (SR) 8,0

Banská Štiavnica 15. júla (TASR) - Christopher Repka z TJ Slávia Košice obhájil titul majstra Slovenska v šachu. Devätnásťročný veľmajster triumfoval na uzavretom deväťkolovom turnaji MSR v Banskej Štiavnici so ziskom 6,5 bodu pred Tomášom Petríkom (ŠK Modra, 6 bodov) a Mariánom Jurčíkom (TJ Mladosť Žilina, 5,5 bodu).Kľúčový moment turnaja prišiel v 6. kole, v ktorom Repka s bielymi kameňmi zdolal Mikuláša Maníka a zosadil ho z pozície lídra. V nedeľňajšom poslednom kole si s čiernymi figúrkami mohol dovoliť aj prehru s Jergušom Pecháčom, keďže Petrík len remizoval s Jurčíkom a stratil šancu zabojovať o titul.Pre ostatných účastníkov bol prístupný medzinárodný OPEN, ktorého víťazom sa suverénnym spôsobom stal maďarský GM Gergely Aczel so ziskom 8,5 bodu. Milan Pacher skončil so 7,0 bodmi druhý a ako najúspešnejší slovenský šachista v otvorenom turnaji si vybojoval miestenku na budúcoročných MSR. Titul majsterky SR získala Dominika Ferková, v konečnom poradí OPEN-u trinásta so 6,0. Na vedľajšom turnaji v bleskovom šachu dominoval Sergej Movsesian.Národný šampionát sa v Banskej Štiavnici konal už rekordný desiatykrát.