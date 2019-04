Šachistka Kašlinská sa stala majsterkou Európy na šampionáte v Antalyi

Z dvojice slovenských reprezentantiek sa viac darilo Monike Motyčákovej, ktorá so 4,5 bodmi na konte obsadila 99. priečku.

Antalya 22. apríla (TASR) - Ruská šachistka Alina Kašlinská sa stala majsterkou Európy na šampionáte v tureckej Antalyi. V jedenástich kolách získala osem bodov, rovnako ako štyri ďalšie hráčky, v jej prospech však napokon rozhodli lepšie pomocné hodnotenia. Z dvojice slovenských reprezentantiek sa viac darilo Monike Motyčákovej, ktorá so 4,5 bodmi na konte obsadila 99. priečku. Dominika Ferková skončila na 109. mieste so ziskom štyroch bodov. Súťažilo 130 šachistiek.



šach - ME žien: 1. Alina Kašlinská (Rus.), 2. Marie Sebagová (Fr.), 3. Elisabeth Pähtzová (Nem.) všetky 8,0 b. ..., 99. Monika MOTYČÁKOVÁ 4,5, 109. Dominika FERKOVÁ (obe SR) 4,0