Šafářová sa po januárovom Australian Open rozlúči s kariérou

Praha 10. novembra (TASR) - Česká tenistka Lucie Šafářová ukončí po januárovom Australian Open profesionálnu hráčsku kariéru. Bývalá piata hráčka svetového rebríčka sa pre tento krok rozhodla najmä pre dlhotrvajúce zdravotné problémy.



"Rozhodla som sa ukončiť svoju kariéru, zdravotné komplikácie sú veľký dôvod. Dlho som nad tým premýšľala. Moja kariéra bola skvelá, zdravotne však na to už nemám. Nechcem sa trápiť na malých turnajoch a v kvalifikáciách. Myslím si, že tak by to nemalo byť," citoval portál iDnes.cz 31-ročnú hráčku.



Šafářová získala po boku Američanky Bethanie Mattekovej-Sandsovej päť grandslamových titulov vo štvorhre. Pred tromi rokmi sa prebojovala do finále Roland Garros vo dvojhre, kde podľahla Američanke Serene Williamsovej. V rokoch 2011, 2012, 2014 a 2015 bola členkou víťazného českého tímu vo Fed Cup-e.