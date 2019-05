Šafranko má v Aalborgu ešte 2 roky platnú zmluvu, prestupu sa nebráni

Slovenský reprezentant dal 15 gólov a dlho so spoluhráčmi živil nádej na postup do najvyššej súťaže. Tá zomrela až po rozstrele z 11 m vo finále play off proti St. Mirrenu.

Bratislava 30. mája (TASR) - Vydarenú sezónu prežil v škótskom druholigovom klube Dundee United slovenský futbalový útočník Pavol Šafranko. Slovenský reprezentant dal 15 gólov a dlho so spoluhráčmi živil nádej na postup do najvyššej súťaže. Tá "zomrela" až po rozstrele z 11 m vo finále play off proti St. Mirrenu.



V jedenástkovom rozstrele 24-ročný útočník nepremenil jeho pokus a v medzi hráčmi i fanúšikmi zavládlo sklamanie. "Bolo to obrovské sklamanie. Všetky snahy nášho klubu smerovali k tomu, aby sme postúpili do najvyššej súťaže. Po druhom stretnutí finále play off, v ktorom sme prehrali po penaltovom rozstrele, mali všetci chalani sklonené hlavy, bol cítiť obrovský smútok a nikto nebol schopný niečo povedať. Rovnaké pocity prežívali aj fanúšikovia, ktorí nám silno držali prsty a tešili sa na Premiership," povedal v rozhovore pre futbalsfz.sk Šafranko, ktorého fanúšikovia zvolili za hráča roka v Dundee United. "Fanúšikovia sú najväčší kritici, a keďže oni ma zvolili za hráča roka v klube, cením si to o to viac. A keďže rovnaký názor mali aj spoluhráči, teší ma to dvojnásobne. Oni ma videli každý deň na tréningoch ako pracujem. Počas celej sezóny som sa snažil ísť na sto percent a odovzdať zo seba všetko pre tím. Stať sa hráčom roka v zahraničnom klube nie je ľahké a veľmi si cením tieto dve ceny," uviedol hráč, ktorý na začiatku sezóny išiel na hosťovanie z Aalborgu do Dundee.



O služby Šafranka prejavili po dobrej jeseni záujem viaceré kluby. V Škótsku písali športové noviny o spojení Šafranka s FC Aberdeen a naposledy aj s Glasgowom Rangers. "Už počas sezóny som hovoril, že rád by som ostal v Dundee, keby sme postúpili. V klube nateraz končím a v Aalborgu mám ešte zmluvu na dva roky. Ak by však prišla zaujímavá ponuka, nebránil by som sa prestupu,“ dodal.