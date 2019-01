Sagan druhý v kritériu Down Under Classic v Adelaide, vyhral Ewan

Down Under Classic 2019 - výsledky:



1. Caleb Ewan (Aus./Lotto Soudal), 2. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe), 3. Alex Edmondson (Austr./Mitchelton-Scott), 4. Roger Kluge (Nem./Lotto Soudal), 5. Daniel Oss (Tal./Bora-Hansgrohe), 6. Owain Doull (V.Brit./Sky), 7. Luke Rowe (V.Brit./Sky), 8. Luis Leon Sanchez (Šp./Astana), 9. Marco Haller (Rak./Kaťuša Alpecin), 10. Francisco Ventoso (Šp./CCC)

Adelaide 13. januára (TASR) - lovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe odštartoval novú sezónu druhým miestom v kritériu Down Under Classic, ktoré sa konalo v nedeľu v uliciach Adelaide. V záverečnom špurte nestačil iba na domáceho Austrálčana Caleba Ewana zo stajne Lotto Soudal.Päťdesiat kilometrov dlhé mestské preteky (30 kôl po 1,7 km) dokázal Sagan vlani vyhrať, teraz pridal ďalšie pódiové umiestnenie. Ewan sa vyhol v záverečnom kole hromadnému pádu a na cieľovejzdolal slovenského jazdca o dĺžku bicykla. Za trojnásobným majstrom sveta finišoval na tretej priečke ďalší domáci pretekár Alex Edmondson (Mitchelton-Scott).povedal Ewan podľa agentúry AP.Záverečnému pádu sa nevyhol ani jeden zo spolufavoritov na prvenstvo Elia Viviani z Talianska (Deceuninck - Quick-Step). Podujatie je tradičným predkrmom pred Tour Down Under (15. január - 20. január), úvodným podujatím seriálu World Tour.