Sagan opäť ovládol bodovačku a vytvoril rekord: Som veľmi šťastný

Na snímke zľava slovenský cyklista Peter Sagan v zelenom drese vedúceho pretekára v priebežnom poradí v bodovacej súťaži, kolumbijský cyklista Egan Bernal v žltom drese vedúceho pretekára v priebežnom poradí a francúz Julian Alaphilippe jazdia spolu počas záverečnej 21. etapy slávnych pretekov Tour de France so štartom v Rambouillet a cieľom v Paríži v nedeľu 28. júla 2019. Foto: TASR/AP

Paríž 28. júla (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan opäť ukázal, že v boji o zelený dres na Tour de France nemá konkurenciu. V nedeľu si v Paríži obliekol už svoj siedmy a osamostatnil sa tak na čele historického poradia, keď o jeden triumf predbehol legendárneho Nemca Erika Zabela. Trojnásobný majster sveta k tomu pridal aj jedno etapové víťazstvo a po 106. ročníku ich má na konte už dvanásť.Dvadsaťdeväťročný pretekár dosiahol triumf v 5. etape, keď sa presadil v hromadnom špurte. Mohol ich mať na konte aj viac, no aj tento rok mu niekoľkokrát ušli ďalšie etapové vavríny len o chlp. Okrem víťazstva si totiž pripísal aj ďalších osem umiestnení v Top 5. Stále mu chýba i triumf zo záverečnej etapy na Elyzejských poliach. Tentokrát v nej skončil až na desiatej priečke, keď si v závere nevypracoval ideálnu pozíciu na finiš. V cieli si však z toho ťažkú hlavu nerobil.povedal Sagan pre RTVS.Legendárny Zabel ich má na konte šesť, no stále drží rekord v počte získaných zelených tričiek za sebou. Sagana pripravil o šancu prekonať ho aj v tejto štatistike chybný verdikt jury v roku 2017, keď ho neprávom vylúčili z pretekov.Sagan vyhral súťaž o zelený dres s najnižším bodovým ziskom vo svojej kariére. Dokopy nazbieral 316 bodov, Austrálčan Cadel Ewan za ním zaostal o 68, čo je druhý najnižší rozdiel, s akým Slovák získal zelené tričko. V roku 2015 ho od druhého Nemca Andreho Greipela delilo 66 bodov. Boj o víťaza bodovačky však mal od začiatku Tour pevne v rukách. V úvodnej etape skončil druhý a nazbieral 50 bodov, rovnako ako víťaz Mike Teunissen, no keďže ten získal aj žltý dres, Sagan si v druhej etape, tímovej časovke, obliekol ten zelený. V tretej bol už na čele tohto poradia a do konca Tour ho z neho nik nezosadil. Počas prvého voľného dňa mal už 62-bodový náskok a viacero jeho konkurentov vyhlásilo, že už vzdávajú boj o zelený dres. Medzi nimi aj vtedy druhý v poradí Austrálčan Michael Matthews.Sagan si v ďalších etapách už len kontroloval situáciu a bez problémov si prišiel do cieľa pre rekordný siedmy zelený dres.citovala ho oficiálna stránka Tour.Sagan neprezradil svoj najbližší program, nepotvrdil ani informáciu, či sa predstaví na augustových majstrovstvách Európy v holandskom Alkmaare. Mal by však štartovať 4. augusta na podujatí Gran Fondo v Paname, nemal by chýbať ani na majstrovstvách sveta v Anglicku a predtým absolvovať aspoň časť Vuelty. Štartovať by mohol aj na kanadských Grand Prix v Quebecu a Montreale, ktoré v minulosti vyhral. Zatiaľ však svoj program na najbližšie obdobie nepotvrdil.