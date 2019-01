Sagan ôsmy v úvodnej etape Tour Down Under, triumfoval Viviani

Preteky Tour Down Under sú prvé podujatie prestížneho seriálu World Tour.

Adelaide 15. januára (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan skončil v úvodnej etape pretekov Santos Tour Down Under v Austrálii na ôsmom mieste. Jazdec tímu Bora-hansgrohe si v chaotickom záverečnom hromadnom špurte v Port Adelaide nedokázal vytvoriť dobrú pozíciu a zaútočiť na etapový triumf. Z víťazstva sa tešil Talian Elia Viviani zo stajne Deceuninck-Quick-Step, na druhom mieste finišoval Nemec Max Walscheid (Sunweb), tretí bol Talian Jakub Mareczko (CCC Team).



Preteky Tour Down Under sú prvé podujatie prestížneho seriálu World Tour. Úvodná etapa merala 129 km a viedla z North Adelaide do prístavnej časti Adelaide. Na cieľovej rovinke mal najviac síl Viviani, ktorý predviedol parádne zrýchlenie a v záverečných metroch zdolal Walscheida. Okrem Sagana zostal vo finiši zavretý aj víťaz nedeľňajšieho kritéria Down Under Classic v uliciach Adelaide Caleb Ewan, domáci pretekár obsadil až 23. miesto.