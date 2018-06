Sagan po dlhom úniku: Dobrý tréning pred Tour, taká dlhšia časovka

Trojnásobný majster sveta prišiel na majstrovská Slovenska, videl a zvíťazil.



Plzeň 24. júna (TASR) - Diváci chceli Petra Sagana, tak im ho predviedol v plnej paráde. Fenomén svetovej cyklistiky v nedeľu v Plzni suverénne ovládol hromadné preteky na spoločných československých majstrovstvách a opäť ukázal, prečo je momentálne najpopulárnejší pretekár medzi fanúšikmi.



Trojnásobný majster sveta prišiel, videl a zvíťazil. Už v sobotu popoludní zabával publikum, najprv, keď sa spolu s bratom Jurajom a Michalom Kolářom predstavili ako "predskokani" detských pretekov a následne aj na autogramiáde s fanúšikmi. Najlepšie kúsky si však nechal na nedeľu, keď sám "spravil" celé preteky.



Keď sa mu už "nechcelo" naťahovať s ostatnými jazdcami v rýchlom a nervóznom úvode, tak si jednoducho povedal, že stačilo. "Mne veľmi nevyhovuje, keď musím stále nastupovať a potom brzdiť a zase a zase. Tak si hovorím, že idem dopredu sám a pôjdem si svoje tempo a uvidíme, čo sa stane," povedal.



Jeho nástup zaskočil celý pelotón aj divákov. Predsa len, keď sa majster sveta odtrhne úplne sám už po prvom z 12 okruhov 192 km dlhej trate, taký krok nik nečaká. V prvom úniku vydržal tri okruhy. Keď sa zase zišiel celý pelotón a zopakovala sa situácia z úvodu, Peter Sagan neváhal a rozbehol sa zase. Tento raz svoj 85 km dlhý sóloútok už doviedol do víťazného konca a prišiel si pre svoj šiesty titul majstra republiky. "Som rád, že to takto vyšlo. Také niečo sa nedá vôbec naplánovať a nečakal som, že by mi tento deň vyšiel tak, ako vyšiel."



Presne takéto spontánne akcie sú pre Petra Sagana typické. Nečaká v pretaktizovanom pelotóne, nebojí sa "zmeniť pravidlá" a útočiť, kde sa len dá. A preto ho diváci milujú, i keď svojimi ťahmi niekedy zaskočí aj svojich tímových kolegov. "Netušil som, že to spraví. Bol to pre mňa šok, že ide takto sám a tak dlho pred cieľom, ale nakoniec mal dobrý tréning pred Tour," povedal jeho starší brat Juraj.



Aj Peter po pretekoch vtipkoval, že to bola príprava pred ďalším vrcholom sezóny. "Nový natiahnutý asfalt, dobrý a rýchly okruh. Bolo zopár kopcov, dosť sme nastúpali, ale myslím si, že to pre mňa bol dobrý tréning pred Tour, takže som spokojný. Taká dlhšia časovka."



Pre Sagana to bola posledná skúška pred Tour. Tá tento rok odštartuje o týždeň neskôr ako je zvykom, takže päťnásobného víťaza zeleného trička čaká navyše vysokohorský kemp vo Francúzsku. "Teraz idem na jeden deň do Monaka, nasleduje sedem dní na sústredení a potom odlietam rovno na Tour. Tam toho už veľa nenatrénujeme, bude to už o prezentácii, rozhovoroch a foteniach," zhrnul svoj program pred TdF.



Nezabudol sa poďakovať verným fanúšikom, ktorých prišlo do Plzne niekoľko tisíc: "Veľmi si vážim, keď ich toľko príde. Hodnotím to veľmi pozitívne, keď môžu ľudia prísť a majú radosť iba z toho, že ma vidia, že im stačí tak málo ku šťastiu."