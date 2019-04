Sagan predstavil pamätnú medailu: Som veľmi šťastný, hovorí

Pamätná medaila váži 184,9 gramov a je vyrobená z čistého zlata. Jej cena je takmer 18.000 eur a Mincovňa Kremnica vyrazila len sto kusov.

Praha 29. apríla (TASR) - Slovensky cyklista Peter Sagan v pondelok v Prahe slávnostne predstavil a pokrstil pamätnú zlatú medailu, ktorá pripomína jeho tri víťazstvá v rade na majstrovstvách sveta z rokov 2015 až 2017.



Pamätná medaila váži 184,9 gramov a je vyrobená z čistého zlata. Jej cena je takmer 18.000 eur a Mincovňa Kremnica vyrazila len sto kusov. Do pondelka sa ich predalo už 65. "Nikdy predtým som nedržal v ruke zlatú mincu alebo medailu a teraz držím svoju, takže je to veľmi pozitívne a som veľmi šťastný. Nie každý človek to môže zažiť, keby som nič nevyhral, neexistovala by ani táto medaila," povedal majster sveta z amerického Richmondu, katarskej Dauhy a nórskeho Bergenu.



Sagan sa sám podieľal na jej dizajne, keď vybral motívy a podľa jeho návrhu ju spracoval a vytvoril Štefan Novotný. Na prednej strane pamätnej medaily je vyobrazená Saganova podobizeň, na zadnej je slovenský pretekár na bicykli s rozpaženými pažami pred pelotónom. "Myslím si, že dizajn je veľmi pekne urobený, robil to pán Novotný zo Slovenska. Je to veľmi uznávaný umelec a musím sa mu poďakovať. Ja som vybral fotky a návrh, ako by to malo vyzerať a on potom spravil odliatok, aby sa mohli raziť. Je super, že to vyrazila kremnická mincovňa," pokračoval Sagan, ktorý si sám kúpil viacero kusov: "Chcel som sa tak poďakovať mojej rodine."



Medaila slúži ako zberateľský artikel, no i investičný produkt. Samotný Sagan nie je veľký nadšenec zberateľstva. "Nerád som míňal peniaze na takéto veci. Napríklad, keď mali chalani v škole zbierku pokemonov, ja som si odkladal tú zadnú čiernobielu stránku, kde bola fotka pokemona. Takže ja som ich mal všetkých, pretože mi to všetci dávali, a oni mali tie originály," dodal.



Majitelia medailí získali okrem pamätihodnosti aj šancu osobne sa stretnúť so Saganom na spoločnej večeri. O distribúciu a predaj sa stará firma TrustWorthy investment a. s. "To, že vyhráte trikrát po sebe majstrovstvá sveta, je úžasná vec a je potrebné ju uchovať na dlhú dobu. Zlato, ako uchovávateľ hodnoty, plní presne takéto očakávania, preto sa medaily razili z rýdzeho kovu," povedal predseda predstavenstva spoločnosti pre Slovensko Emanuel Debnár.