Sagan sa na Tour de France dočkal v piatej etape: Treba byť trpezlivý

Colmar 10. júla (TASR) – Na piaty deň mu to vyšlo. Peter Sagan čakal na etapové víťazstvo na cyklistickej Tour de France najdlhšie od roku 2015, no v piatej etape 106. edície ukázal svoju silu a suverénne triumfoval v hromadnom špurte. Splnil si prvý z dvoch cieľov na slávnych pretekoch a výrazne si pomohol k tomu druhému - zisku rekordného siedmeho zeleného dresu.Sagan vyhral v piaty deň tohtoročnej Tour, no v podstate na štvrtý pokus, keďže druhá etapa bola tímová časovka a v nej Bora nepatrila medzi favoritov (obsadila 12. miesto). V ďalších štyroch však dvadsaťdeväťročný Slovák patril medzi veľkých adeptov na etapové vavríny. V úvodnej mu ich vyfúkol Mike Teunissen. Klasikár stajne Jumbo-Visma využil, že záver dojazdu bol do kopca, ukázal veľkú silu a na páske tesne zdolal favorita Sagana. O dva dni neskôr prekvapil všetkých dominantným nástupom Julian Alaphilippe a sólo doviedol do víťazného konca. Sagan potom už nešpurtoval naplno o druhé miesto. Vo štvrtej etape to bol záver pre čistokrvných šprintérov a Slovák skončil štvrtý. Ako sám povedal, mohla za to chyba, keď "presedlal" zo zadného kolesa víťazného Eliu Vivianiho za Alexandra Kristoffa.Stredajšiu etapu si však vyhliadol už dopredu a z víťazstva sa tešil vďaka výbornej práci celého tímu Bora-Hansgrohe. Ten bol na čele pelotónu počas celej trate a kontroloval priebeh etapy, v ktorej boli štyri horské prémie. Na posledných dvoch vďaka vysokému tempu vypadlo niekoľko Saganových súperov. Caleb Ewan, Alexander Kristoff i Elia Viviani - trojica, ktorá ho predbehla v utorok.radoval sa v prvom rozhovore v cieli:Po úvodných dňoch na Tour sa už ozývali jeho kritici. Sagan totiž nemal najlepšiu jar, v prebiehajúcej sezóne zaznamenal doteraz "len" tri etapové víťazstvá, prvé už 17. januára na Santos Tour Down Under, no na ďalšie čakal takmer štyri mesiace. Navyše žiadne neprišlo na veľkých klasikách, kde mal niekoľkokrát smolu a tak sa polemizovalo o jeho forme. V stredu však ukázal, že zo svojich schopností nič nestratil. Po parádnom špurte pridal 12. triumf na Tour:Sagan čakal na prvé víťazstvo najdlhšie od roku 2015. Vtedy nezískal ani jedno, následne ho dosiahol v 2., o rok neskôr v 3. a vlani opäť v 2. etape.citovala ho oficiálna stránka Bory. Tímový výkon pochválil aj športový riaditeľ Enrico Poitschke:Sagan si okrem triumfu pripísal do súťaže o zelený dres ďalších 40 bodov, dokopy ich má na konte už 144 a pred druhým Austrálčanom Michaelom Matthewsom (Sunweb) náskok 47 bodov. Už po piatich dňoch má našliapnuté k zisku rekordného siedmeho zeleného dresu. Ak sa mu to podarí, osamostatní sa na čele historického poradia pred legendárnym Nemcom Erikom Zabelom. Ako však neustále opakuje: