Sagan obsadil v 2. etape Tour Down Under 3. miesto, triumfoval Bevin

Angaston 16. januára (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-hansgrohe obsadil tretie miesto v 2. etape pretekov Santos Tour Down Under v Južnej Austrálii. V záverečnom hromadnom špurte v Angastone nestačil iba na víťazného Novozélanďana Patricka Bevina (CCC Team) a domáceho Caleba Ewana (Lotto Soudal). Bevin sa vyhupol aj na čelo priebežného poradia, Sagan za ním na ôsmej pozícii zaostáva o 11 sekúnd.



Druhá etapa viedla z Norwoodu cez Barossa Valley do Angastonu a pre vysoké horúčavy ju z pôvodných 149 km skrátili o 27 km. Preteky, rovnako ako v 1. etape, poznačil hromadný pád krátko pred cieľom. Zaplietlo sa doň viacero pretekárov, vo finiši tak špurtovalo iba torzo z hlavného balíka. Bevin na cieľovej rovinke najlepšie zareagoval na atak Luisa Leona Sancheza a v záverečných 150 m sa predral dopredu.