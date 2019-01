Sagan skončil vo 4. etape Vuelta a San Juan druhý

výsledky 4. etapy (San José de Jáchal - Valle Fértil do Villa San Agustín, 185,8 km):



1. Fernando Gaviria (Kol./SAE Team Emirates) 4:20:26 h

2. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe)

3. Alvaro Jose Hodeg (Kol./Deceuninck-QuickStep)

4. Simone Consonni (Tal./SAE Team Emirates)

5. Luca Pacioni (Tal./Neri-Sottoli-Selle Italia-KTM)

6. Matteo Malucelli (Tal./Caja Rural-Seguros RGA)

...

27. Erik BAŠKA (SR/Bora-Hansgrohe)

40. Matúš ŠTOČEK (SR/Beltrami Tsa – Hoppla – Petroli Firenze) všetci rovnaký čas

celkové poradie:



1. Julian Alaphilippe (Fr./Deceuninck-QuickStep) 11:35:42 h, 2. Gaviria +8 s, 3. Valerio Conti (Tal./SAE Team Emirates) +22, 4. Remco Evenepoel (Belg./Deceuninck-QuickStep) rovnaký čas, 5. SAGAN +26, 6. Felix Grobschartner (Rak./Bora-Hansgrohe) rovnaký čas, ... 70. ŠTOČEK +3:54, 99. BAŠKA +6:51

Villa San Agustín 30. januára (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan finišoval na druhom mieste v stredajšej 4. etape argentínskych pretekov Vuelta a San Juan. Nad sily jazdca stajne Bora-hansgrohe bol iba Kolumbijčan Fernando Gaviria z SAE-Team Emirates, ktorý vyhral záverečný špurt na 185,8 km dlhej trati to San José de Jáchal - Valle Fértil do Villa San Agustín. Tretí finišoval ďalší kolumbijský jazdec Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step).Hromadný záver bol do posledných sekúnd napínavý a Gaviria rozhodol o svojom triumfe pred Saganom až na cieľovej páske vďaka tomu, že "hodil" bicykel.Ďalší slovenský reprezentant v drese Bory Erik Baška obsadil 27. miesto, Matúš Štoček z talianskeho tímu Beltrami Tsa – Hoppla – Petroli Firenze obsadil 40. priečku v rovnakom čase ako víťaz. Sagan sa posunul v celkovom poradí na 5. miesto s 26-sekundovou stratou na vedúceho Francúza Juliana Alaphilippea z Deceuninck-Quick Step.