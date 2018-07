FANTÁZIA: Sagan vyhral 13. etapu na Tour de France

Na snímke vpravo slovenský cyklista Peter Sagan (Bora-Hangrohe) v zelenom drese lídra bodovacej súťaže víťazí v 13. etape 105. ročníka Tour de France z Bourg d'Oisans do Valence (169.5 km) 20. júla 2018. Na druhom mieste skončil v šprinte Nór Alexander Kristoff (v strede) a tretí Francúz Arnaud Demare. Foto: TASR/AP

výsledky 13. etapy (Bourg d'Oisans - Valence, 169,50 km):



1. Peter SAGAN (SR/Bora-hansgrohe) 3:45:55 h, 2. Alexander Kristoff (Nór./SAE Team Emirates), 3. Arnaud Demare (Fr./FDJ), 4. John Degenkolb (Nem./Trek-Segafredo), 5. Greg Van Avermaet (Belg./BMC), 6. Yves Lampaert (Belg./Quick-Step), 7. Magnus Cort Nielsen (Dán./Astana), 8. Andrea Pasqualon (Tal./Wanty-Groupe Gobert), 9. Sonny Colbrelli (Tal./Bahrain-Merida), 10. Taylor Phinney (USA/Cannondale-Drapac) všetci rovnaký čas







celkové poradie:



1. Geraint Thomas (V.Brit./Sky) 53:10:38 h, 2. Christopher Froome (V.Brit./Sky) +1:39 min, 3. Tom Dumoulin (Hol./Sunweb) +1:50, 4. Primož Roglič (Slovin./Lotto NL-Jumbo) +2:46, 5. Romain Bardet (Fr./AG2R La Mondiale) +3:07, 6. Mikel Landa (Šp./Movistar) +3:13, 7. Steven Kruijswijk (Hol./Lotto NL-Jumbo) +3:43, 8. Nairo Quintana (Kol./Movistar) +4:13, 9. Daniel Martin (Ír./SAE Team Emirates) +5:11, 10. Bob Jungels (Lux./Quick-Step) +9:09, ... 60. SAGAN +1:23:17







bodovacia súťaž:



1. SAGAN 398 b, 2. Kristoff 170, 3. Demare 133

Valence 20. júla (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan triumfoval v piatkovej 13. etape 105. ročníka Tour de France a zaznamenal jedenáste víťazstvo na prestížnych pretekoch. Jazdec stajne Bora-Hansgrohe sa presadil v záverečnom hromadnom špurte a trať dlhú 169,5 km z Bourg d'Oisans do Valence zvládol za 3:45:55 h. Druhý finišoval Nór Alexander Kristoff z SAE-Team Emirates a tretí skončil domáci Arnaud Demare z FDJ.povedal Sagan pre televízne kamery.Sagan tak opäť zvýšil svoj náskok v boji o zelený dres. Na konte má už 398 bodov, pričom druhý Kristoff len 170 a tretí Demare 133. Na čele celkového poradia sa nič nezmenilo, žltý dres si udržal Brit Geraint Thomas zo Sky pred krajanom, spolujazdcom a obhajcom prvenstva Chrisom Froomeom.Po troch náročných dňoch v Alpách prišla pokojnejšia etapa na rovine s dvomi menšími stúpaniami tretej a štvrtej kategórie. Rozhodovať sa malo v hromadnom dojazde, čo dávalo veľkú šancu na etapové vavríny pre Petra Sagana, keďže v uplynulých dňoch vypadlo z pretekov viacero jeho najväčších konkurentov. S Tour sa predčasne rozlúčili elitní šprintéri Fernando Gaviria, Dylan Groenewegen, Andre Greipel, Mark Cavendish i Marcel Kittel. Na štarte chýbal aj vrchár Vincenzo Nibali, ktorý si v závere štvrtkového stúpania na legendárny Alpe d'Huez zlomil stavec.Hneď na začiatku sa pokúšalo odpútať viacero jazdcov. Podarilo sa to až Thomasovi De Gendtovi z Lotto Soudal s Tomom Scullym z EF-Drapac. Po niekoľkých kilometroch sa k nim pripojili Michael Schär (BMC) a Dimitri Claeys (Cofidis) a vznikol štvorčlenný únik. Po 30 km mali náskok okolo troch minút. Vrchársku prémiu 3. kategórie Côte de Brié (2,4 km, 6,9%) získal De Gendt. Sto km pred cieľom prišla aj rýchlostná prémia, opäť ju vyhral jazdec Lotta, z pelotónu bral najviac bodov (11) Alexander Kristoff pred Johnom Degenkolbom (10) a Saganom (9). Približne 80 km pred koncom malo kvarteto na čele náskok okolo dvoch minút. Pelotón ho pomaly sťahoval, ale príliš sa nejazdilo, keďže všetci mali v nohách náročné Alpy.V balíku panoval pokoj, na televíznych záberoch bolo vidieť, ako sa jazdci medzi sebou rozprávajú. S úsmevom na perách si vymenili niekoľko viet aj Sagan s celkovým lídrom Thomasom. Až približne 35 km pred cieľom sa tempo zdvihlo, všetci si chceli nájsť najlepšie miesto pred rýchlym dojazdom do cieľa. Náskok štvorice postupne klesal a bolo zrejmé, že jej na výhru stačiť nebude. Únik skončil asi 25 km pred cieľom, potom to z neho skúsil ešte sám Schär, jeho sympatická snaha však nemala veľký nárok na úspech. Pelotón ho nakoniec pohltil šesť km pred cieľom. V záverečnom špurte mal najviac síl Sagan a tešil sa z jedenásteho triumfu na Tour a tretieho v prebiehajúcej edícii.V sobotu je na programe už náročnejšia kopcovitá etapa zo Saint-Paul-Trois-Chateaux do Mende dlhá 188 km. Pelotón počas nej musí zvládnuť štyri kopce, z toho dva druhej kategórie, pričom posledný je len pár kilometrov pred cieľom.